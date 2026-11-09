شمالی وزیرستان میں مسجدوں سے دہشتگردوں کے پناہ گاہیں منہدم، ہتھیار اور بارود برآمد
قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شمالی وزیرستان کی موزک گاؤں میں دو مساجد میں قائم دہشتگرد پناہ گاہوں پر کارروائی کی جس کے دوران ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد قبضے میں لیا گیا۔
سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ ہفتے، یعنی 8 نومبر کو، شمالی وزیرستان کے علاقے موزک گاؤں میں دہشت گردوں کی دو بڑی پناہ گاہوں کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس کے دوران انھوں نے بڑی مقدار میں ہتھیار، بارود اور ساختہ دھماکہ خیز آلات (آئی ای ڈی) برآمد کیے۔ انفارمیشن ڈیریکٹوریٹ جنرل (آئی ایس پی آر) کے مطابق یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی جب مقامی انتظامیہ اور فوجی حکام نے علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی مہم کو مزید تیز کر دیا تھا، خاص طور پر ان مساجد کو نشانہ بنایا گیا جنہیں دہشت گردوں نے اپنی چھپنے کی جگہوں کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔
دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی تفصیلات اور برآمدات
مذکورہ کارروائی شمالی وزیرستان کے میر علی کے جنوبی سرحد پر واقع موزک گاؤں میں کی گئی، جہاں سیکیورٹی فورسز نے انسانی حقوق اور مذہبی مقامات کے تحفظ کے اصولوں کی بالکل خلاف ورزی کرتے ہوئے مساجد کے اندر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں دریافت کیں۔ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ پریس ریلیز میں واضح کیا گیا کہ ان پناہ گاہوں کی تعمیر اور استعمال کا ذمہ دار مقامی طور پر 'فیضہ الخوارج' کے نام سے جانے جانے والا ایک گروپ ہے جسے بھارتی ایجنسیوں کے ذریعے سپورٹ کیا جا رہا ہے۔Also readTrump to meet Qatar's prime minister as Iran diplomacy faces hurdles
اس آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کو بڑی مقدار میں تیار شدہ ساختہ دھماکہ خیز آلات (آئی ای ڈی)، دھماکہ خیز مواد کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے خام مال، اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ گولیاں برآمد ہوئیں۔ ان معلومات کی تصدیق کرتے ہوئے آئی ایس پی آر نے بتایا کہ دہشت گرد نے جان بوجھ کر مساجد کو اس طرح استعمال کیا تاکہ وہاں دھماکہ خیز مواد کو محفوظ رکھا جا سکے، اور اسی دوران وہاں تکلیف دہ اور غیر انسانی پرسنل کو تشدد کا نشانہ بنانے والی سلاخوں والے خانے یا 'ٹارچر سیلز' بھی قائم کیے گئے تھے، جو کہ مذہبی مقامات کی بے حرمتی کی ایک سنگین مثال ہے۔
بھارتی ایجنسیوں کا کردار اور مذہبی بے حرمتی
پریس ریلیز میں زور دے کر بتایا گیا کہ بھارتی ایجنسیوں کے زیرِ اہتمام چلنے والے 'فیضہ الخوارج' گروپ نے مذہب کی بنیادی تعلیمات کی بالکل پرواہ کیے بغیر مذہبی مقامات کو دہشت گردی کی نالیوں میں بدل دیا ہے، جو کہ ایک قابلِ مذمت حرکت ہے۔ آئی ایس پی آر نے اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ 'خارجی' دہشت گرد، جن کی مدد افغان طالبان بھی کرتے ہیں، اسلام کے حقیقی چہرے سے بالکل مختلف ہیں اور ان کی مذہب کی گمراہ کن اور غلط تشریح کو خیبر پختونخوا اور پاکستان کے فخر و وقار سے بھرپور اور سچے لوگ سختی سے مسترد کرتے ہیں۔
سیکیورٹی فورسز کے مطابق، یہ کارروائی صرف ایک جگہ تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کا مقصد علاقے میں بھارتی سپورٹ یافتہ دیگر تمام دہشت گرد پناہ گاہوں کو منہدم کر کے ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جاری اس مہم میں شامل افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلسل محنت کر رہے ہیں تاکہ غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے اس خطرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکے، جس سے علاقے کے عام شہریوں کو سکون اور تحفظ مل سکے۔
آزم استحکام کے تحت جاری کارروائیاں
پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وزیراعظم کے ویژن اور وفاقی ایپیکس کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کی منظور شدہ حکمت عملی 'آزمِ استحکام' کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اس مہم کا مقصد ملک سے غیر ملکی سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے، اور آئی ایس پی آر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بے لوث کوششیں جاری رہیں گی۔
گزشتہ ہفتے کی اس کامیاب کارروائی کے بعد، سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سمیت پورے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نگرانی کو مزید سخت کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں ایسے کسی بھی دہشت گرد حملے کو روکا جا سکے جو عام شہریوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
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