شوکت یوسفزئی کا اداروں کے ساتھ مفاہمت کا مطالبہ اور چھوٹے صوبوں پر حمایت کا اعلان
پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ اداروں کے ساتھ لڑائی کا فائدہ ن لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملا ہے، جبکہ چھوٹے صوبوں کے قیام کی حمایت اصولی بنیادوں پر جاری ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ریاستی اداروں اور پارٹی کے درمیان جاری کشیدگی کا براہِ راست فائدہ متحدہ ڈیموکریٹک موومنٹ کے دو بڑے حریفوں ن لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طویل تنازعے کا سب سے بڑا نقصان پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کا ہوا ہے، جس سے عوامی حمایت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے سیکرٹری اطلاعات شوکت یوسفزئی نے مزید وضاحت کی کہ پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی اندرونی اور بیرونی لڑائیوں کو ختم کر کے مفاہمت کے سیاسی راستے کو اپنائے۔ انہوں نے زور دیا کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مسلسل تصادم کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا اور ملک کے تمام پیچیدہ مسائل کا واحد حل پارلیمنٹ کے ذریعے سیاسی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔Also readTrump nominates career diplomat Natalie Baker as US ambassador to Pakistan
قومی ضرورت اور چھوٹے صوبوں کا منشوری حق
شوکت یوسفزئی نے چھوٹے صوبوں کے قیام کے حق میں اپنی پوزیشن کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ صوبے نئے نام سے قومی ضرورت ہیں اور ان کے وجود سے عوام کے بنیادی مسائل کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے گا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ نئے صوبوں کا قیام پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا ایک اہم حصہ ہے اور وہ اصولی طور پر اس تحریک کے مکمل حامی ہیں۔
تاہم، انہوں نے اہم نوٹ کیا کہ حکومت نے اس اہم آئینی اور انتظامی معاملے پر فی الحال پارٹی سے کوئی باقاعدہ رابطہ یا مشاورت نہیں کی ہے۔ شوکت یوسفزئی نے واضح کیا کہ جب تک آئینی تقاضے اور ضروری قانونی شقوں کو پورا نہیں کیا جاتا، تب تک اس حوالے سے کوئی حتمی اقدام اٹھانا مناسب نہیں ہوگا۔
اڈیالہ جیل میں بانی کی طبی صورتحال پر شدید تحفظات
پارٹی رہنما نے پارٹی کے بانی کے لیے آدھی رات کے وقت اڈیالہ جیل میں طبی ٹیم کے جانے کو انتہائی تشویشناک اور سوالیہ نشان قرار دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حکومت اس واقعے کے ذریعے اصل طبی حالت کو عوام سے چھپا رہی ہے، جس کی وجہ سے عوامی سطح پر عدم اعتماد کا شعلہ بھڑک رہا ہے۔
شوکت یوسفزئی نے زور دے کر کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ متاثرہ فرد کی مکمل طبی رپورٹس اور ڈاکٹرز کے مشورے متعلقہ خاندان کے حوالے کرے۔ انہوں نے علاج میں تاخیر، باہری ملاقاتوں پر لگائی گئی پابندیوں اور وکلا کی طرف سے مریض سے ملنے کی اجازت نہ ملنے کو سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔
دہشت گردی کے خلاف یکجہتی اور نیشنل ایکشن پلان
اگرچہ داخلی اور سیاسی معاملات پر شدید تنقید کی گئی ہے، لیکن شوکت یوسفزئی نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے پارٹی تمام ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ نیشنل ایکشن پلان پر بے ساختگی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے تاکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔
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