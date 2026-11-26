شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن سے کاٹن صنعت کو بڑا دھچکا
شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن پالیسی نے گنے کی کاشت میں غیرمعمولی اضافہ کر دیا ہے جس سے روئی کی پیداوار 55 لاکھ گانٹھ تک گرجانے کی وجہ سے کاٹن صنعت میں شدید بے چینی پیدا ہوگئی ہے۔
شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن پالیسی کے نفاذ کے بعد پاکستان کے زرعی منظر نامے میں بڑی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں جن کا براہ راست اثر کاٹن کے شعبے پر پڑ رہا ہے۔ چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے واضح کیا ہے کہ نئی پالیسی نے کپاس اور گندم کی مقامی پیداوار کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس صورت حال میں کاٹن زونز میں گنے کی کاشت میں غیرمعمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
ڈی ریگولیشن کا کاٹن صنعت پر براہ راست اثر
احسان الحق نے بتایا کہ نئی پالیسی کے تحت نئی شوگر ملز کے قیام اور پہلے سے قائم شوگر ملوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ اس اقدام کا سب سے بڑا نقصان کاٹن کے شعبے کو اٹھانا پڑا ہے کیونکہ کسانوں نے روئی کی بجائے گنے کی طرف رجحان دکھایا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے کاٹن زونز میں گنے کی کاشت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔Also readارشدیپ سنگھ اور سمرین کور کی منگنی: 55 لاکھ روپے کی ٹفنی انگوٹھی
ماحولیاتی آلودگی اور زرعی وسائل کا خطرہ
گنے کی کاشت میں اضافے کے باعث ماحولیاتی آلودگی سے روئی کے معیار متاثر ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ احسان الحق نے بتایا کہ گنے کی کاشت بڑھنے سے نہری پانی کے ذخائر متاثر ہو رہے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی سیم و تھور کے شکار ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ ان خدشات کی بنا پر مقامی کاٹن سیکٹر نے شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن پالیسی پر فوری نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔
پاکستان کی کاٹن پیداوار میں تاریخی گراوٹ
دس سال قبل تک پاکستان میں کپاس کی پیداوار تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ گانٹھ تھی۔ اس وقت ویلیو ایڈڈ کاٹن پراڈکٹس تیار کرکے اربوں ڈالر کے زرمبادلہ حاصل کیے جاتے تھے۔ مقامی روئی بھارت، بنگلہ دیش، ویت نام اور دیگر افریقی ممالک کو برآمد کی جاتی تھی۔ تاہم، اب پاکستان میں کپاس کی مقامی پیداوار 55 لاکھ گانٹھ تک محدود ہو چکی ہے۔
سبسڈی اور کاٹن زونز قوانین کا بوجھ
کاٹن زونز قوانین پر عمل درآمد نہ ہونے اور حکومت کی طرف سے چینی برآمدات پر ریکارڈ سبسڈی ملنے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ شوگر ملز مالکان کو دیگر مراعات بھی حاصل ہیں جس سے گنے کی کاشت میں اضافہ ہوا۔ اس پالیسی نے پاکستان میں وائٹ گولڈ کے بجائے وائٹ پوائزن کو فروغ دینے کا باعث بنا۔
درآمدی بل میں اضافے کی ممکنہ خطرناک صورت
گنے کی کاشت میں غیرمعمولی اضافے اور روئی کی پیداوار میں کمی کے باعث خوردنی تیل کی درآمدی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک کا درآمدی بل میں اضافے کے شدید خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ احسان الحق کا کہنا ہے کہ اس پالیسی سے پورے کاٹن سیکٹر میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ مستقبل میں زرعی معیشت کے لیے یہ ایک سنگین چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔
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