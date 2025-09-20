شوگر ملز ایسوسی ایشن کا ایف بی آر کے فیصلے پر شدید احتجاج: چینی کی فروخت پر پابندی کے خلاف آواز

پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ایف بی آر کی جانب سے پورٹل کے ذریعے چینی کی فروخت روکنے کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اس فیصلے سے مارکیٹ میں بحران پیدا ہو سکتا ہے اور قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔
پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر ) کی جانب سے پورٹل کے ذریعے ملک بھر میں چینی کی فروخت روکنے کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ شوگر انڈسٹری کے لیے سنگین مسائل پیدا کرے گا اور مارکیٹ میں عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام سے چینی کی مصنوعی قلت پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ ہو گا اور صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اپنے جاری
کردہ بیان میں کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے درآمدی چینی کی فروخت اور قیمت پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو کہ ایک واضح تضاد ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ایک طرف تو درآمدی چینی کو کھلے عام فروخت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف مقامی طور پر تیار کردہ چینی کی فروخت کو پورٹل کے ذریعے روک دیا گیا ہے، جو کہ منصفانہ پالیسی نہیں ہے۔ ایسوسی ایشن کے ترجمان نے اس فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف شوگر ملز کو نقصان پہنچے گا بلکہ صارفین بھی مہنگائی کا شکار ہوں گے۔\شوگر ملز ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور تمام شوگر ملوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے چینی فروخت کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایسوسی ایشن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چینی کی فراہمی کو یقینی بنانے اور قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شوگر ملز کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس فیصلے پر قائم رہتی ہے تو اس سے چینی کی پیداوار اور سپلائی چین پر منفی اثر پڑے گا، جس کے نتیجے میں بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسوسی ایشن نے حکومت کو یقین دلایا ہے کہ وہ صارفین کو مناسب قیمت پر چینی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت شوگر انڈسٹری کے مسائل کو سمجھے اور ان کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ایسوسی ایشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا تو وہ اس معاملے کو اعلیٰ حکام اور عدالتوں میں اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ شوگر انڈسٹری ملکی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔\اس کے علاوہ، خبر میں بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کی اڈیالہ جیل آمد کا بھی ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی، مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ کرنے اور عوام کے فیصلے کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ خبر ایکسپریس میڈیا گروپ کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہے، جو کہ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی ایک معروف ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
شوگر ملز ایسوسی ایشن ایف بی آر چینی کی فروخت پابندی قیمتیں بحران