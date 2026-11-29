شوہباز شریف کی روس سرکاری دورے کی تیاریاں مکمل، پوٹن سے ملاقات کا امکان
وزیراعظم شوہباز شریف ۳۰ نومبر سے روس کا دورہ کریں گے جہاں وہ صدر پوٹن اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت اور توانائی کے شعبوں میں نئے مواقع کے امکانات ہیں۔
وزیراعظم شوہباز شریف اکتیس نومبر یعنی کل منگل کو روس روانہ ہو جائیں گے۔ ان کے اس دورے کا مقصد اس ملک میں چار روزہ سرکاری سفر کرنا ہے۔ یہ دورہ پہلی دسمبر سے تین دسمبر تک جاری رہے گا۔ روس ی صدر ولادیمیر پوٹن نے انہیں اس اہم دورے کی دعوت دی تھی۔
وزیراعظم کے ہمراہ اہم وزراء اور عہدیدار
وزیراعظم کے ساتھ اس مشن میں وزیراعلیٰ مختار دار بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ وفاقی وزراء اور حکومتی اعلیٰ عہدیداران بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ خبروں کے مطابق یہ وفد روس کے دارالحکومت پہنچ کر سرکاری پروٹوکول کے تحت کامیابی سے کامیابی سے استقبال کیا جائے گا۔ تمام انتظامات آخری مراحل میں ہیں۔Also readPunjab education minister denies Fazlur Rehman’s arrest, demands financial transparency
کرملن میں پوٹن سے اہم ملاقات کے اجراء
وزیراعظم شوہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی درمیان کرملن میں اہم ملاقات متوقع ہے۔ اس بات چیت کا بنیادی موضوع پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں بہتری لاونا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا اس بات چیت کا مرکزی نقطہ ہوگا۔
روس کے دیگر اعلیٰ عہدیداروں سے مشاورت
وزیراعظم روسی وزیراعظم میخائیل مشوستن اور ڈپٹی وزیراعظم الیکسی اوورچک سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اس ملاقاتوں کا مقصد مختلف شعبوں میں باہمی مفادات کو سمجھنا ہے۔ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور نقل و حمل کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس میں آئی ٹی کے شعبے میں بھی نئے منصوبوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔
پاکستان روس بزنس فورم اور معاہدوں پر دستخط
دو دسمبر کو وزیراعظم مشہور آرٹ ہال میں پاکستان روس بزنس فورم میں شریک ہوں گے۔ اس فورم میں دونوں ممالک کے اہم کاروباری اور صنعتی شخصیات موجود ہوں گی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان ثقافت، میڈیا اور یوتھ امور پر تعاون کے معاہدے پر دستخط متوقع ہیں۔
سنجیٹسبرگ کا دورہ اور گورنر سے ملاقات
وزیراعظم کے دورے کا آخری حصہ سنجیٹسبرگ کے شہر کا ہوگا۔ وہاں وہ شہر کے گورنر سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس سفر کا مقصد سرمایہ کاری کے نئے مواقع فراہم کرنا ہے۔ تیاریاں آخری مراحل میں ہیں جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں نئی جہتیں شامل ہوں گی۔
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