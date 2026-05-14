شوہر کے قتل کے بعد غم پر کتاب لکھنے والی امریکی عورت کو عمر قید کی سزا

ایک امریکی خاتون نے دولت کے حصول کے لیے اپنے شوہر کو مہلک زہر دیا اور پھر بچوں کے لیے غم پر کتاب لکھی، عدالت نے اسے خطرناک قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔
امریکہ کے ایک شہر میں ایک انتہائی ہولناک اور حیران کن قانونی مقدمے کا اختتام اس وقت ہوا جب ایک عورت کو اپنے ہی شوہر کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، کوری رچنز نامی خاتون نے اپنی دولت کی ہوس میں اپنے شوہر ایرک رچنز کو زہر دے کر قتل کیا تھا، اور اس جرم کے بعد اس نے ایک ایسی بچوں کی کتاب لکھی جو غم اور دکھ سے نمٹنے کے بارے میں تھی، جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ عدالت میں جاری سماعت کے دوران جج رچرڈ مزراک نے کوری رچنز کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا کہ وہ ایک انتہائی خطرناک عورت ہے اور اسے کبھی بھی آزاد نہیں چھوڑا جانا چاہیے کیونکہ وہ معاشرے کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد اسے بغیر کسی پیرول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے باقی تمام دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے گی۔ استغاثہ نے عدالت میں پیش کیے گئے شواہد سے یہ ثابت کیا کہ کوری رچنز نے سن 2022 میں اپنے شوہر کو ایک ایسا کاک ٹیل پلایا جس میں فینٹینائل نامی ایک انتہائی طاقتور اور مہلک مصنوعی اوپیائڈ شامل تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے اس مشروب میں فینٹینائل کی وہ مقدار شامل کی تھی جو انسانی جان لینے کے لیے مقررہ مقدار سے پانچ گنا زیادہ تھی۔ اس قتل کے پیچھے اصل مقصد مالی فائدہ حاصل کرنا تھا، کیونکہ اس قتل کے بعد کوری رچنز کو چار ملین ڈالر کی وراثت ملنی تھی، جبکہ اس نے خفیہ طور پر اپنے شوہر کی زندگی کے بیمہ پالیسیز بھی لی ہوئی تھیں جن سے اسے مزید دو ملین ڈالر حاصل ہونے تھے۔ تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس نے اپنے شوہر کو مارنے کی پہلی کوشش چند ہفتے پہلے کی تھی جب اس نے ان کے سینڈوچ میں وہی مہلک زہر ملانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے ایرک رچنز شدید بیمار ہو گئے تھے لیکن وہ اس وقت بچنے میں کامیاب رہے تھے۔ اس کیس کا سب سے زیادہ المناک پہلو کوری رچنز کا وہ رویہ تھا جو اس نے اپنے بچوں کے سامنے اپنایا۔ اس نے اپنے شوہر کی موت کے بعد ایک بچوں کی کتاب لکھی جس کا عنوان ہے کیا تم میرے ساتھ ہو؟
اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے یہ کتاب اپنے تین بیٹوں کی مدد کے لیے لکھی تاکہ وہ اپنے والد کی موت کے غم سے نکل سکیں اور اس صدمے کا مقابلہ کر سکیں۔ تاہم، عدالت میں جب حقیقت سامنے آئی تو یہ کتاب ایک ہمدرد ماں کے بجائے ایک چالاک قاتل کی علامت بن گئی۔ کوری رچنز نے پوری کارروائی کے دوران اپنی بے گناہی کا دعویٰ جاری رکھا اور عدالت میں جذباتی بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے بغیر ٹوٹ چکی ہے اور راز انسان کی عزت نفس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہوئی جو اس کے شوہر جیسا نہیں تھا۔ عدالت میں سب سے زیادہ دل دہلا دینے والے لمحات وہ تھے جب تھراپسٹ نے بچوں کے بیانات عدالت میں پڑھے۔ کوری رچنز کے ایک بیٹے نے واضح طور پر کہا کہ اگر اس کی ماں رہا ہوئی تو وہ کبھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کرے گا، جبکہ ایک دوسرے بچے نے بتایا کہ اس کی ماں ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتی تھی اور وہ اب اسے بالکل یاد نہیں کرتا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں چاہتا ہے۔ بچوں کے ان بیانات نے یہ ثابت کر دیا کہ کوری رچنز نے نہ صرف اپنے شوہر کی زندگی چھینی بلکہ اپنے بچوں کے بچپن اور ان کے ذہنی سکون کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ جج نے ان تمام حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے سخت ترین سزا سنائی تاکہ انصاف قائم ہو سکے اور متاثرہ خاندان کو کچھ حد تک سکون مل سکے
