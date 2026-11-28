شہباز شریف کا SMEs کو آسان قرضوں کا حکم، ٹیکس چوری کی تحقیقات کا آغاز
وزیراعظم شہباز شریف کا SMEs کو آسان قرضوں اور برآمدی سہولیات کی ہدایت، سینیٹ کمیٹی نے خیبرپختونخوا میں 400 ارب روپے ٹیکس چوری کی تحقیقات شروع کر دیں۔
وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے جمعہ کے روز ایس ایم ایز کی ترقی اور مالی وسائل تک آسان رسائی کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت کی ہے۔ انہوں نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے ان کے لیے قرضوں کے حصول کے طریقہ کار کو آسان بنانے کی سخت ہدایت کی ہے۔
سہولیات کی فراہمی اور برآمدی اقدامات
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ ایس ایم ایز کی مالی وسائل تک رسائی اور کاروباری دستاویزات کی تیاری میں مؤثر رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایسے کاروباری ادارے جن کا ڈیٹا پاکستان سنگل ونڈو میں موجود ہے یا جو ایکسیم انشورنس اور ڈیجیٹل انوائسنگ کے ذریعے سپلائی چین سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں قرضوں کے لیے ضمانت کے طور پر اسی کو غور کیا جائے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ بینکوں کو صرف قرضوں کی فراہمی تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ لیٹرز آف کریڈٹ اور بینک گارنٹیز کے اجرا میں بھی کاروباری اداروں کی معاونت کرنی چاہیے۔Also readLahore's Air Quality Index surpasses 400 as smog worsens across Punjab
بینکنگ شعبے کا 2028 تک ہدف
اجلاس میں دیا گیا ڈیٹا بتاتا ہے کہ بینکوں نے جون 2028 تک ایس ایم ایز کو 2000 ارب روپے کے قرضوں کی فراہمی کا عزم کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت قرض لینے والے ایس ایم ایز کی تعداد کو 750,000 تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حکومت مالیاتی شعبے کو کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے لیے پرعزم ہے اور اس کے لیے واضح مدت اور اقدار مقرر کی گئی ہیں تاکہ معاشی سرگرمیوں میں تیزی لائی جا سکے۔
صنعتی تربیت اور پی سی ایس آئی آر کا کردار
وزیراعظم کی زیرصدارت پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے امور سے متعلق الگ اجلاس بھی ہوا جس میں نوجوانوں کی صنعتی فنی تربیت کے لیے نیوٹیک کے ساتھ تعاون بڑھانے کی ہدایت دی گئی۔ وزیراعظم نے تأکید کی کہ پی سی ایس آئی آر ملک میں برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اور برآمدات میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ پی سی ایس آئی آر کی تمام لیبارٹریز بین الاقوامی معیار کے مطابق ایکریڈیٹیشن حاصل کریں تاکہ پاکستانی برآمدی مصنوعات کے لیے عالمی معیارات کے مطابق سرٹیفکیشن اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ توثیق کے عمل کو سہل بنایا جا سکے۔
مڈل کلاس کا اثر اور صوبائی حکمت عملی
پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں کراچی کے سوا دیگر علاقوں میں مڈل کلاس کا حجم نہ ہونے کے برابر ہے، جو کاروباری سرگرمیوں کی رکاوٹ بنتا ہے۔ 1980ء تک بھارت میں مڈل کلاس محدود تھا لیکن آج وہ بڑی خوشحال مڈل کلاس رکھتا ہے جس کی وجہ سے غیرملکی کمپنیاں وہاں دھڑادھڑ سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان میں مڈل کلاس کی نشوونما کی رفتار کم ہے، جس کے نتیجے میں خیبرپختونخوا اور بلوچستان میں وسائل ہونے کے باوجود کاروباری سرگرمیاں محدود ہیں۔ وزیراعظم نے صوبائی حکومتوں کو بھی خوداحتسابی کی ہدایت کی اور کہا کہ اگر صوبائی حکومتیں کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے مناسب حکمت عملی اختیار کریں تو معیشت کو تیز رفتار دے سکتی ہیں۔
خیبرپختونخوا میں ٹیکس چوری کی تحقیقات
اسی دوران سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی نے خیبرپختونخوا کے سخاکوٹ اور درگئی میں 400 ارب روپے کی مبینہ ٹیکس چوری کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ کمیٹی کے کنوینئر سینیٹر سیف اللہ ابڑو، سینیٹر طلحہ محمود اور سینیٹر عمر فاروق نے ایف آئی اے اور ایف بی آر حکام کے ساتھ گھی ملوں، اسٹیل ملز اور چائے کے کارخانوں کا معائنہ کیا۔
ذیلی کمیٹی کے کنوینئر سیف اللہ ابڑو نے انکشاف کیا کہ 1120 ارب روپے مالیت کے درآمد شدہ خام مال میں سے صرف 389 ارب روپے کا ریکارڈ مل سکا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نے 85 ارب روپے کے پے آرڈرز ریلیز کیے، جبکہ 731 ارب روپے مالیت کے مٹیریل کا کوئی ریکارڈ ایف بی آر کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ٹیکس استثنیٰ کے نام پر ملک کے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا اور اس معاملے میں ایف بی آر کے اعلیٰ افسران کی مجرمانہ غفلت اور ملی بھگت سامنے آئی ہے۔
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