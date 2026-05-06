شہباز شریف نے FBR کو 778 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا منسلک کیا، سخت اقدامات کے ذریعے

پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کو 2026-27 میں 778 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کا منسلک کیا ہے، جو سخت اقدامات کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ FBR نے 2025-26 میں 389 ارب روپے جمع کیے ہیں، جبکہ 2024-25 میں 874 ارب روپے جمع کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے جدید، خودکار نگرانی کے ذریعے ٹیکس چھنکاواری کو روک کر ریاستی درآمد کو بڑھانے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
نیوز ڈیسک: پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( FBR ) کو 2025-26 میں 389 ارب روپے سے 2026-27 میں 778 ارب روپے تک ٹیکس جمع کرنے کا منسلک کیا ہے، جو سخت اقدامات کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، FBR کے چیئر مین رشید محمود لنگریال نے اگلے مالی سال کے لیے نئے ریونیو موبلائزیشن اقدامات کی جائزہ لینی کے لیے ایک میٹنگ کی پیشیداری کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ٹیکس جمع کرنے کے لیے جدید، خودکار نگرانی کے ذریعے ملک کے سب سے زیادہ پیداوار والے سیکٹرز میں سخت اقدامات کے ذریعے ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاکہ ٹیکس چھنکاواری کو روک کر ریاستی درآمد کو قابل توجه طور پر بڑھا دیا جائے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ FBR نے موجودہ مالی سال 2026 میں سخت اقدامات کے ذریعے 389 ارب روپے جمع کیے ہیں۔ یہ رقم میں 50 ارب روپے سے زیادہ توباکو سیکٹر سے حاصل ہوئے ہیں، جو غیر قانونی اور سمگل سیگریٹس کے خلاف جاری کارروائیوں کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں۔ اضافی درآمد پیدا کرنے کے لیے ممکنات کو نظر رکھتے ہوئے، وزیر اعظم نے اگلے مالی سال کے لیے سخت اقدامات کے تحت 778 ارب روپے کا طے شدہ منسلک کیا ہے۔ FBR نے 2024-25 میں سخت اقدامات کے ذریعے 874 ارب روپے جمع کیے ہیں۔ FBR نے 2025-26 میں سخت اقدامات کے تحت 389 ارب روپے کا منسلک حاصل کیا ہے۔ 2024-25 میں، FBR نے 2023-24 میں 105 ارب روپے کے مقابلے میں سخت اقدامات کے ذریعے 874 ارب روپے جمع کیے ہیں۔ رپورٹر: وقاص اعظ.
