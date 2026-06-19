شہباز شریف کے قومی اسمبلی میں خطاب کا جامع جائزہ

زیریں جموں میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی کے خطاب کا تفصیلی خلاصہ اور بجٹ مذاکرات، آزاد کشمیر کی صورتحال اور پاکستان کی عالمی موقف کا جائزہ۔
شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے ایوان میں داخل ہوتے ہی حکومتی ارکان کی ڈیسک بجانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے منتظمین کو سلام کیا اور کہا کہ یہ لمحہ ملک کے لیے تقدس کی نوید ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی عزت، سلامتی اور خودمختاری پر زور دیا اور عوام کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری قوم نے دنیا میں اپنا مقام مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ ایوان ملکی فیہ رائے پر متفقہ قرارداد منظور کرے تو دنیا کو ایک متحد پیغام ملے گا کہ پاکستان امن اور تعاون کا سفیان ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے بجٹ اجلاس کے دوران حکومتی و اپوزیشن ارکان کے بحث و بیان کے وقت کا تفصیلی احوال پیش کیا۔ حکومتی ارکان کو صرف ڈھائی گھنٹے باقی تھے جبکہ اپوزیشن کے 66 ارکان نے مجموعی طور پر 14 گھنٹے اور 4 منٹ تک سٹینڈ اپ فرمایا جو مقررہ 9 گھنٹے سے پانچ گھنٹے زیادہ تھا۔ ایاز صادق نے واضح کیا کہ اپوزیشن کا یہ دعوی کہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں ملتی، بے بنیاد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کے اجلاس میں ارکان کو بار بار اجازت دی گئی تھی اور اسمبلی کو آدھا گھنٹہ اضافی چلایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ارکان اپنا موقف رکھ سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن راجہ پرویز اشرف نے عوام پرتواس کے لیے عالمی امن کی خواہش پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے نے ثابت کیا کہ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے بتایا کہ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ کے خطرات کو ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور عوامی بجٹ کو حقیقی معنوں میں عوامی بنانے کے لیے مزید قربتوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سات فیصد اضافہ ناکافی قرار دیا اور کم از کم دس فیصد تک بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ دوسرے موضوع پر راجہ پرویز اشرف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی فریق نے 80 فیصد مطالبات تسلیم کر لیے ہیں مگر مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ ابھی زیر التوا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ حکومت کو مزید لچک دکھانا چاہیے لیکن کسی بھی مسئلے پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک نئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا مشورہ دیا جو آزاد کشمیر میں فریقین کے ساتھ دوبارہ بات چیت کرے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ یہ جلسہ کل تک ملتوی کیا جائے گا تاکہ حکومتی و عوامی ارکان کو مکمل موقع مل سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی اختلافات پر بدلے کے بجائے عوامی ہم آہنگی اور اتحاد ضروری ہے۔ انہوں نے وفاقی و صوبائی حکام سے کہا کہ عوام کو سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہو اور تمام حکام کو مشترکہ کوششوں پر زور دینا چاہیے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کامیابی ہماری مشترکہ کوششوں پر منحصر ہے اور ہماری قومی خدمت کے لیے اتحاد اور ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، انہوں نے پارلیمنٹ کے دیگر اہم فیصلوں کی بھی تفصیل دی۔ قضاہ تفصیلات میں انہوں نے کہا کہ پارٹی اپوزیشن کے اراکین کے ساتھ مزید سائیڈ ڈسکشنز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسپیکر کے مطابق اپوزیشن کے ارکان نے بیان میں زیادہ وقت نکالا جس سے حکومتی اراکین کو محدود وقت ملا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اپنی آرائیاں اور تجاویز مختصر رکھیں۔ اس کے باوجود، عوامی حماعت کو اور مزید متحرک کرنے کے لیے حکومت نے ایک برانے کے تحت معاشی سموہ میں مزید اصلاحات کا اعلان کیا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، انہوں نے اکٹھے کام کرنے کی طاقت پر زور دیا۔ انہوں نے لوگوں کی خواہش کو سننے اور نئی پالیسیاں نافذ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے عوام کو انصافی دورانیے میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مراد سردی میں ان اجتماعات میں امن اور روشنی ملی۔ اخری لفظ کے طور پر نے کہا کہ مستقبل کا راستہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ محاذ پر چڑھے گا۔ یہ ہدایت دی کہ عوام کو مضبوط، شفاف حکمرانی اور ہر طرح کی تباہی سے بچنا चाहिए۔ واضح تشویش کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی فقط ایک متحدہ کوشش پر مبنی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اعلی معیارات کے ساتھ۔ ان سب کے بعد انہوں نے عوام کو اندرونی بٹوارے اور محاصل کے لیے ایک اراکین کے ذانگ سے حفاظت کی تدبیر دا بھلی طرح بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی و زرائع وسعت کا مکمل استعمال ہو گا اور نئی سرمایہ داری روایت بنائی جائے گی۔ ارکان کو بتائی کہ اس سلسلے میں نئی پالسی نئیں سنتی پھر ملی۔ پاکستان کے مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی یہ تعمیل سچائی اور جبران اعداد کا نتیجہ ہوگی.
شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے ایوان میں داخل ہوتے ہی حکومتی ارکان کی ڈیسک بجانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے منتظمین کو سلام کیا اور کہا کہ یہ لمحہ ملک کے لیے تقدس کی نوید ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی عزت، سلامتی اور خودمختاری پر زور دیا اور عوام کو یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری قوم نے دنیا میں اپنا مقام مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ ایوان ملکی فیہ رائے پر متفقہ قرارداد منظور کرے تو دنیا کو ایک متحد پیغام ملے گا کہ پاکستان امن اور تعاون کا سفیان ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے بجٹ اجلاس کے دوران حکومتی و اپوزیشن ارکان کے بحث و بیان کے وقت کا تفصیلی احوال پیش کیا۔ حکومتی ارکان کو صرف ڈھائی گھنٹے باقی تھے جبکہ اپوزیشن کے 66 ارکان نے مجموعی طور پر 14 گھنٹے اور 4 منٹ تک سٹینڈ اپ فرمایا جو مقررہ 9 گھنٹے سے پانچ گھنٹے زیادہ تھا۔ ایاز صادق نے واضح کیا کہ اپوزیشن کا یہ دعوی کہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں ملتی، بے بنیاد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کے اجلاس میں ارکان کو بار بار اجازت دی گئی تھی اور اسمبلی کو آدھا گھنٹہ اضافی چلایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ارکان اپنا موقف رکھ سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن راجہ پرویز اشرف نے عوام پرتواس کے لیے عالمی امن کی خواہش پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے نے ثابت کیا کہ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے بتایا کہ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ کے خطرات کو ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور عوامی بجٹ کو حقیقی معنوں میں عوامی بنانے کے لیے مزید قربتوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سات فیصد اضافہ ناکافی قرار دیا اور کم از کم دس فیصد تک بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ دوسرے موضوع پر راجہ پرویز اشرف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی فریق نے 80 فیصد مطالبات تسلیم کر لیے ہیں مگر مہاجرین کی نشستوں کا مسئلہ ابھی زیر التوا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ حکومت کو مزید لچک دکھانا چاہیے لیکن کسی بھی مسئلے پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک نئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا مشورہ دیا جو آزاد کشمیر میں فریقین کے ساتھ دوبارہ بات چیت کرے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ یہ جلسہ کل تک ملتوی کیا جائے گا تاکہ حکومتی و عوامی ارکان کو مکمل موقع مل سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی اختلافات پر بدلے کے بجائے عوامی ہم آہنگی اور اتحاد ضروری ہے۔ انہوں نے وفاقی و صوبائی حکام سے کہا کہ عوام کو سہولت فراہم کرنا اولین ترجیح ہو اور تمام حکام کو مشترکہ کوششوں پر زور دینا چاہیے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کامیابی ہماری مشترکہ کوششوں پر منحصر ہے اور ہماری قومی خدمت کے لیے اتحاد اور ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، انہوں نے پارلیمنٹ کے دیگر اہم فیصلوں کی بھی تفصیل دی۔ قضاہ تفصیلات میں انہوں نے کہا کہ پارٹی اپوزیشن کے اراکین کے ساتھ مزید سائیڈ ڈسکشنز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسپیکر کے مطابق اپوزیشن کے ارکان نے بیان میں زیادہ وقت نکالا جس سے حکومتی اراکین کو محدود وقت ملا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اپنی آرائیاں اور تجاویز مختصر رکھیں۔ اس کے باوجود، عوامی حماعت کو اور مزید متحرک کرنے کے لیے حکومت نے ایک برانے کے تحت معاشی سموہ میں مزید اصلاحات کا اعلان کیا۔ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، انہوں نے اکٹھے کام کرنے کی طاقت پر زور دیا۔ انہوں نے لوگوں کی خواہش کو سننے اور نئی پالیسیاں نافذ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے عوام کو انصافی دورانیے میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مراد سردی میں ان اجتماعات میں امن اور روشنی ملی۔ اخری لفظ کے طور پر نے کہا کہ مستقبل کا راستہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ محاذ پر چڑھے گا۔ یہ ہدایت دی کہ عوام کو مضبوط، شفاف حکمرانی اور ہر طرح کی تباہی سے بچنا चाहिए۔ واضح تشویش کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی فقط ایک متحدہ کوشش پر مبنی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اعلی معیارات کے ساتھ۔ ان سب کے بعد انہوں نے عوام کو اندرونی بٹوارے اور محاصل کے لیے ایک اراکین کے ذانگ سے حفاظت کی تدبیر دا بھلی طرح بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی و زرائع وسعت کا مکمل استعمال ہو گا اور نئی سرمایہ داری روایت بنائی جائے گی۔ ارکان کو بتائی کہ اس سلسلے میں نئی پالسی نئیں سنتی پھر ملی۔ پاکستان کے مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی یہ تعمیل سچائی اور جبران اعداد کا نتیجہ ہوگی
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