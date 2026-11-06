شہباز شریف نے ٹی ڈی پی اے کی جدید کاری کی منظوری دی
وزیراعظم شہباز شریف نے ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے جدید سازی منصوبے کو حتمی شکل دی ہے تاکہ ملکی برآمدات کو بڑھایا جا سکے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے جدید کاری منصوبے کو حتمی منظوری دے دی ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد ملکی معیشت میں برآمدات کی رفتار کو تیز کرنا اور مقامی صنعتوں کو عالمی معیارات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں جمعہ کی روز ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں قومی معیشت کے اہم محوروں پر تفصیلی غور و فکر کیا گیا۔
برآمدات کو عالمی بازار میں رسائی
وزیراعظم شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ جدید بنیادی ڈھانچے والی ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان مقامی صنعتی مصنوعات کو عالمی بازاروں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اور وسیع برآمداتی صلاحیتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت صنعتوں کو مکمل طور پر مستفید کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ زرعی مصنوعات کی برآمدات کے لیے ایک مکمل ایکو سسٹم قائم کیا جائے جس میں پوری ویلیو چین شامل ہو۔Also readنیتھیا رامن نے لاس اینجلس میئر کی انتخابی جنگ جیت لی
جدید اصلاحات اور انتظامی تبدیلیاں
اس اعلیٰ سطحی اجلاس میں ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے موجودہ ڈھانچے اور بنیادی چیلنجز کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ مؤثر عالمی ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشنز کا موازنہ بھی پیش کیا گیا۔ یہ تجاویز پیش کی گئیں کہ اتھارٹی کے احکامات کو آٹھ اہم وظائف تک محدود کیا جائے۔ اس کے علاوہ بورڈ اور مینجمنٹ میں ساختی تبدیلیاں، علاقائی نیٹ ورک کو بہتر بنانا، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت کو اپنانے کا مشورہ دیا گیا۔
منصوبے کا نفاذ اور ٹائم لائن
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح ہدایت جاری کی کہ یہ تمام اصلاحات اگلے سال کے درمیانی حصے تک مکمل ہو کر مکمل طور پر فعال ہو جانی چاہئیں۔ اس مقصد کے لیے ایک مرحلہ وار بارہ ماہ کا نفاذی راستہ کار پیش کیا گیا جس میں منظوری، ڈیزائن، نفاذ اور آزادانہ تشخیص کے مراحل شامل ہیں۔ وزیراعظم نے اس بات کا بھی نوٹ لیا کہ ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کو جدید دور کی ضروریات کے مطابق ڈھالا جائے تاکہ یہ ملکی اور عالمی دونوں سطح پر بہتر کام کر سکے۔
شفافیت اور کارکردگی کا جائزہ
منصوبے کے ایک اہم حصے کے طور پر وزیراعظم نے ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان میں اہل اور تربیت یافتہ انسانی وسائل کے بھرتی کے لیے شفاف اور قابلیت پر مبنی عمل اپنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پیشہ ورانہ ترقی کو کارکردگی اور ہدف کے حصول سے جوڑنے کے لیے ایک معروف نجی آڈٹ فرم کو اتھارٹی کی کارکردگی اور مالی آڈٹ کی ذمہ داری سونپنے کی بھی ہدایت کی۔ یہ قدم اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اتھارٹی کے وسائل کا صحیح استعمال ہو اور اس کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے۔
وزرائے کابینہ اور عہدیداروں کی شرکت
اس اہم اجلاس میں وفاقی وزراء رانا تنویر حسین، جم کمال خان، احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، علہ الدین طرار، شہزہہ فاطمہ خواجہ اور ڈاکٹر مسعود ملک نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر اور سیکرٹری پالیسی بلال احسن کایانی سمیت دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ انہوں نے تمام مل کر برآمداتی صلاحیتوں کو بڑھانے اور چھوٹی درمیانے کاروباروں کو عالمی معیارات کے مطابق لانے کی حکمت عملی پر غور کیا۔
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