شہباز شریف نے دیوالی پر ہندو برادری کو مبارکباد دی
وزیراعظم شہباز شریف نے 8 نومبر کو دیوالی کی مناسبت سے ہندو برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آئین اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے دیوالی کے موقع پر پاکستان اور دنیا بھر کی ہندو برادری کو گہری محبت اور احترام کے ساتھ دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اس تہوار کو نفرت، عدم برداشت اور مایوسی کے اندھیروں پر روشنی کی کامیاب فتح کا واضح اور طاقتور علامت قرار دیا ہے۔ یہ پیام مذہبی رواداری اور قومی اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
8 نومبر دیوالی پیغام میں مرکزی نکات
8 نومبر کی تاریخ کو جاری اپنے باقاعدہ پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی ہندو برادری کو قومی تشخص کا ایک انتہائی قابلِ قدر اور اہم حصہ قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ملک کی اجتماعی سماجی، ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں اس برادری کی خدمات ہر طرح سے لائقِ تحسین اور قابلِ ستائش ہیں۔ یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مختلف فرقوں کی شراکت داری ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔Also readپولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
آئینی تحفظ اور مساوات کی یقین دہانی
پاکستان اپنے وسیع پیمانے پر موجود مذہبی اور ثقافتی تنوع پر پورا فخر محسوس کرتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ آئین ملک میں موجود تمام اقلیتوں کے مذہبی اور شہری حقوق کے تحفظ کی مضبوط ضمانت دیتا ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ وہ بلاامتیاز مذہب اور عقیدہ، ملک کے تمام شہریوں کی بنیادی آزادیوں اور ان کے وقار کے تحفظ کے لیے پُر عزم اور سرگرم رہے گی۔ یہ پالیسی ہر شہری کے لیے مساوی حقوق کی ضمانت ہے۔
مذہبی ہم آہنگی اور باہمی احترام کی ذمہ داری
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ مذہبی ہم آہنگی قائم رکھنا، باہمی احترام کو فروغ دینا اور اتحاد کو مضبوط بنانا ہم سب کی اجتماعی اور فردی ذمہ داری ہے۔ پُرامن، جامع اور خوشحال معاشرے کی تعمیر کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی، اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط بنانا انتہائی ضروری ہے۔ یہ اقدامات معاشرے میں امن اور سکون کو یقینی بنانے کے لیے لازمی ہیں۔
امید اور خوشیوں کا نیا پہلو
انہوں نے بھرپور امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ پاکستان کی ہندو برادری دیوالی کی خوشیوں کو پورا انداز میں منائے گی۔ یہ تہوار معاشرے میں امن، خیرسگالی، خوشحالی اور امید کے پیغام کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن کر سامنے آئے گا۔ وزیراعظم نے دوبارہ ہندو برادری کو دیوالی کی دلی اور پُرسوز مبارکباد پیش کی ہے۔
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