شہباز شریف روس کا دورہ: 15 سے 16 معاہدوں پر دستخط کا امکان
وزیراعظم شہباز شریف 30 نومبر سے روس کے 3 روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے جہاں دونوں ممالک کے مابین 15 سے 16 معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں تاکہ باہمی تعاون کو نئی وسعت دی جا سکے۔
وزیراعظم شہباز شریف آئندہ 30 نومبر سے روس کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں 15 سے 16 معاہدوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ ان معاہدوں کا بنیادی مقصد پاکستان اور روس کے باہمی تعلقات کو نئی وسعت دینا اور دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
سفیر ترمذی کا تاریخی دورے پر اہم بیان
روسی مشن میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی نے مقامی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں وزیراعظم کے اس دورے کو انتہائی اہم اور تاریخی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تاریخی دورے کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان جاری باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سفیر ترمذی نے واضح کیا کہ یہ دورہ نہ صرف سیاسی روابط کو بڑھانے بلکہ عوامی سطح پر رابطوں کو بھی فروغ دے گا۔Also readออสเตรเลียชนะอังกฤษในการแข่งขัน T20I เปิดสนาม นิคิล ชอว์ธารีโดดเด่น; กองกำลังรักษาความปลอดภัยสังหารผู้ก่อการร้าย 15 รายในมัสตัง
تجارت اور توانائی میں مشترکہ تعاون کی کوششیں
سفیر ترمذی کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی ترجیحات میں سیاسی روابط کے علاوہ تجارت، عوامی سطح پر رابطوں، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانا شامل ہے۔ مجوزہ معاہدوں میں ان تمام شعبوں سے متعلق مختلف امور کو شامل کیا جائے گا، جس سے دونوں ممالک کے شہریوں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا اور توانائی سمیت سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانا ہے۔
توانائی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع
وزیراعظم کے اس دورے کے دوران توانائی کے شعبے میں ہونے والی تعاون کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جس میں سرمایہ کاری کے معاہدوں کو آگے بڑھانا بھی شامل ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان جاری ہونے والے 15 سے 16 معاہدوں میں توانائی کے نئے ذرائع اور دیگر ضروری شعبوں میں مشترکہ کارروائی کے اقدامات متوقع ہیں۔ یہ معاہدے دونوں ممالک کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے اور باہمی اعتماد کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
تاریخی اور مستحکم تعلقات کی تعمیر
پاکستانی سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ اس دورے کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد اور دوستی کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی اور معاشی دونوں پہلوؤں سے یہ دورہ انتہائی مفید ثابت ہوگا، جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ روس کو بھی مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ اس تاریخی ملاقات اور معاہدوں پر دستخط کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ایک نئے دور میں داخل کیا جائے گا۔
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