شہباز شریف نے سعودی عرب کے خلاف حوثی حملے کی مذمت کی
وزیراعظم شہباز شریف نے ریاض میں حوثی حملے کی شدید مذمت کی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں حوثی باغیوں کے جانب سے کیے گئے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کارروائیاں علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے اس عزم کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے جو اپنے شہریوں اور غیر ملکیوں کی حفاظت اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے۔
وزیراعظم کا حوثی حملے پر ردعمل
شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں واضح کیا کہ شہری انفراسٹرکچر اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانا ناقابلِ قبول ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ پاکستان کا موقف ہے کہ سعودی عرب اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر طرح کے اقدامات کر سکتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ وہ علاقے میں پائیدار امن کے لیے کوششوں کی مسلسل حمایت کریں گے۔Also readجی ٹی اے وائی سی کا تاریخی آغاز: 38 ارب ڈالر کی فروخت
ریاض میں حوثی حملے کی تفصیلات
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کوئلیشن فورسز نے اطلاع دی کہ انہوں نے ریاض کی طرف پھینکی گئی تین باللسٹک میزائلز کو روک کر تباہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ اس ہفتے کی منڈھی کیوں تھاکہ ریاض کے سب سے بلند عمارت شاہ عبد اللہ فنانشل ڈسٹرکٹ پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملے دونوں طرف سے ہونے والی کارروائیوں میں شدت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کوئلیشن فورسز نے جمعہ کو یمن کے شہر حدیدہ کے بندرگاہ پر اور دارالحکومت صنعا میں حوثی میزائل اور ڈرون کی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا تھا۔
حوثی باغیوں کے دعوے اور خطرات
دوسری جانب حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی سرحدوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے سرحدی علاقوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ریڈ سی کے بندرگاہوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔
حوثی باغیوں نے فضائی کمپنیوں کو سعودی ایئر سپیس سے پرہیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ یہ تمام تر خطرات اس بات کی علامت ہیں کہ یمن میں انسانی ہمدردی کی صورتحال بھی خراب ہو رہی ہے اور سعودی عرب کو بھی شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔
علاقائی امن پر اثرات اور مستقبل
اس پورے واقعے کا اثر صرف ریاض تک محدود نہیں بلکہ یہ پورے مشرق وسطیٰ کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا موقف ہے کہ یہ حملے علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
پاکستان کا موقف ہے کہ اس خطے میں پائیدار امن قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کوئلیشن فورسز کا دعویٰ ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ یہ صورتحال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خطے میں تناؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
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