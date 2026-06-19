شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے تعاون پر پاکستان کی امن کوششوں کی ستائش کی

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ فون پر گفتگو میں اسلام آباد امن معاہدے کی کامیابی، ایران‑امریکہ مذاکرات کی آئندہ حکمت عملی اور دوطرفہ معاشی تعاون کے اہم نکات پر روشنی ڈالی
پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف نے آج شام سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ فون پر مذاکرات کیے۔ گفتگو کے دوران وزیرِ اعظم نے تاریخی اسلام آباد امن معاہدے کی تکمیل پر ولی عہد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی اور پاکستان کی علاقائی امن کی کوششوں میں ان کے مسلسل اور پُرعزم تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ وزیرِ اعظم نے سچائی اور حکمت کی روشنی میں سعودی عرب کی قیادت کی تعریف کی اور کہا کہ سعودی عرب کے مضبوط ساتھ کے بغیر، ساتھ ہی دیگر خلیجی ممالک کی معاونت کے بغیر، ایران اور امریکیوں کے درمیان صلح کے معاہدے کو چند ماہ میں حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس گفتگو میں سعودی ولی عہد نے بھی وزیرِ اعظم کی خدمات کو سراہا اور پاکستان کے فارمارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت کی تعریف کی جس نے امن معاہدے کی کامیاب تکمیل کو ممکن بنایا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب ایران اور امریکہ کے درمیان اگلے مرحلے کی مذاکرات کے دوران ہر قدم پر انتباہ اور چوکنائی برتنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی غیر متوقع رکاوٹ سے معاہدے کے عمل کو روکنے کی کوشش ناکام ہو۔ انہوں نے سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے زیر بحث بقایا مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ، وزیرِ اعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے دوطرفہ تعلقات کی بہترین صورتحال پر خوشی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ دونوں ممالک مکمل معاشی پیکج پر دستخط کرنے کے عمل کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہیں جس کی سرپرستی سعودی ولی عہد کی ہوگی۔ انہوں نے ولی عہد کو اپنے اطاعت کے ساتھ پاکستان کی سرکاری وزیٹ کی دعوت دی اور اس موقع پر مملکت کے موزوں حکمران، پاک ملک کے دو مقدس مسجدوں کے مسکن، شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو اپنی نیک تمنا اور احترام بھرا سلام پیش کیا.
پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف نے آج شام سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ فون پر مذاکرات کیے۔ گفتگو کے دوران وزیرِ اعظم نے تاریخی اسلام آباد امن معاہدے کی تکمیل پر ولی عہد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی اور پاکستان کی علاقائی امن کی کوششوں میں ان کے مسلسل اور پُرعزم تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ وزیرِ اعظم نے سچائی اور حکمت کی روشنی میں سعودی عرب کی قیادت کی تعریف کی اور کہا کہ سعودی عرب کے مضبوط ساتھ کے بغیر، ساتھ ہی دیگر خلیجی ممالک کی معاونت کے بغیر، ایران اور امریکیوں کے درمیان صلح کے معاہدے کو چند ماہ میں حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس گفتگو میں سعودی ولی عہد نے بھی وزیرِ اعظم کی خدمات کو سراہا اور پاکستان کے فارمارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت کی تعریف کی جس نے امن معاہدے کی کامیاب تکمیل کو ممکن بنایا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب ایران اور امریکہ کے درمیان اگلے مرحلے کی مذاکرات کے دوران ہر قدم پر انتباہ اور چوکنائی برتنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی غیر متوقع رکاوٹ سے معاہدے کے عمل کو روکنے کی کوشش ناکام ہو۔ انہوں نے سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے زیر بحث بقایا مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ، وزیرِ اعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے دوطرفہ تعلقات کی بہترین صورتحال پر خوشی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ دونوں ممالک مکمل معاشی پیکج پر دستخط کرنے کے عمل کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہیں جس کی سرپرستی سعودی ولی عہد کی ہوگی۔ انہوں نے ولی عہد کو اپنے اطاعت کے ساتھ پاکستان کی سرکاری وزیٹ کی دعوت دی اور اس موقع پر مملکت کے موزوں حکمران، پاک ملک کے دو مقدس مسجدوں کے مسکن، شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو اپنی نیک تمنا اور احترام بھرا سلام پیش کیا
پاکستان سعودی عرب امن معاہدہ ایران-امریکہ مذاکرات معاشی تعاون