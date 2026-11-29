شہباز شریف کا فیول سبسڈی اسکیم کے تحت 52 ارب روپے تقسیم ہونے کی تصدیق
وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ فیول سبسڈی اسکیم کے تحت 52 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم ہو چکی ہے اور 1.84 کروڑ صارفین مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ روزانہ ڈیڑھ لاکھ نئے رجسٹریشن ہو رہے ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں نافذ وزیراعظم فیول سبسڈی اسکیم کی بڑی کامیابیوں کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کے تحت اب تک 52 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسکیم محنت کش طبقے اور محدود آمدن والے خاندانوں کو مہنگائی کے بوجھ سے نجات دلانے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔
سبسڈی اسکیم کے اعداد و شمار اور تفصیلات
وزیراعظم شہباز شریف نے تصدیق کی کہ فیول سبسڈی اسکیم سے انفرادی طور پر مستفید ہونے والے افراد کی تعداد ایک کروڑ 84 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹارگٹڈ فیول سبسڈی اسکیم کے تحت ٹوکنز کے استعمال کی مجموعی تعداد 10 کروڑ کا سنگ میل عبور کر چکی ہے۔Also readشہزا فاطمہ خواجہ: ایندھن سبسڈی اسکیم کے 100 ملین ٹوکنز استعمال
اسکیم کے تحت روزانہ اوسطاً ڈیڑھ لاکھ نئے صارفین کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، جسے وزیراعظم نے عوامی اعتماد اور حکومتی اقدامات کی کامیابی کا واضح مظہر قرار دیا ہے۔ یہ رجسٹریشن کی شرح ثابت کرتی ہے کہ عوام میں اس سہولت سے استفادہ کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کے عملی فوائد پر یقین قائم ہے۔
متعلقہ اداروں کا کردار اور حکومتی اقدامات
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور وسائل کو شفاف اور مؤثر انداز میں مستحقین تک پہنچانے کے لیے وفاقی حکومت کے تمام متعلقہ ادارے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی، وزارت خزانہ، وزارت پٹرولیم، وزارت اطلاعات و نشریات اور دیگر متعلقہ اداروں کی مربوط کاوشوں کی تعریف کی۔
مشرق وسطیٰ کی صورت حال کے پیش نظر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بوجھ کو عوام پر منتقل نہ کرنے کے لیے یہ ٹارگٹڈ سبسڈی اسکیم ستمبر میں شروع کی گئی تھی۔ حکومت کا یہ مشترکہ اقدام عوام کو مہنگائی کے اثرات سے ریلیف فراہم کرنے کے عزم کا عکاس ہے۔
مستفید طبقات اور اسکیم کی نوعیت
اس اسکیم کے تحت خاص طور پر موٹر سائیکلوں، چنگ چی رکشوں اور 800 سی سی تک کی چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کو سبسڈی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ اس سے عام آدمی، محنت کش طبقے اور محدود آمدن والے خاندانوں کو براہ راست مالی ریلیف مل رہا ہے۔
وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ اسکیم پر عمل درآمد کے دوران شفافیت، مؤثر نگرانی اور عوام کو سہولت کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسکیم سے مستفید ہونے والے شہریوں کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس فائدے سے لے سکیں۔
بین الاقوامی سطح پر پاکستانی اقدامات کی تعریف
اسی دوران دنیا بھر کے پاکستانیوں کے اقدامات کی تصدیق کرتے ہوئے، نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ ہانگ کانگ سمٹ میں مریم نواز نے کلیدی خطاب کیا۔ یہ بین الاقوامی منچ پاکستانی حکومت کی پائیداری اور ترقیاتی کوششوں کو تسلیم کرنے کا ایک اہم حصہ ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy