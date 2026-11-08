شہباز شریف نے نوجوانوں کے قرضوں کی حد بڑھا دی، 25 ارب تک فراہمی کا اعلان
وزیراعظم شہباز شریف نے نوجوانوں کے لیے کاروباری اور زرعی قرضوں کی حد 25 ارب روپے کردی۔ 18 سال کی عمر سے اہلیت اور خواتین کے لیے 30 فیصد مخصوص کوٹہ بھی لاگو ہوگا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اتوار کی روز نوجوانوں کو کاروبار اور زرعی سرگرمیوں کے لیے سرکاری قرضوں کی حد میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے اسے 7.5 ملین روپے سے بڑھا کر 25 ملین روپے کردیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ وزیراعظم کے دفتر (پی ایم او) کی جانب سے جاری کی گئی باضابطہ معلومات کے مطابق سامنے آیا ہے، جس کا مقصد نوجوان نسل کو معاشی مواقع فراہم کرنا ہے۔
قرضوں کی نئی حد اور عمر کی شرط میں کمی
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح ہدایت جاری کی ہے کہ نوجوانوں کو دیے جانے والے قرضوں کے لیے کم از کم عمر کی شرط 21 سال سے گھٹا کر 18 سال کردی جائے گی۔ اس اقدام سے اب 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے نوجوان بھی آسانی سے سرکاری اسکیموں کے تحت قرضے حاصل کرکے اپنے کاروبار شروع کر سکیں گے۔ یہ تبدیلی ان نوجوانوں کے لیے خاص طور پر مفید ثابت ہوگی جو ابتدائی عمر میں ہی پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
خواتین کے لیے مخصوص 30 فیصد کوٹہ
وزیراعظم شہباز شریف نے ایک اہم نفاذی حکم صادر کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ نوجوانوں کے لیے کاروباری اور زرعی قرضوں کے سکیموں کے تحت جاری کردہ تمام قرضوں کا 30 فیصد حصہ خواتین کے لیے مخصوص رکھا جائے گا۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد خواتین کی معاشی شمولیت کو یقینی بنانا اور انہیں کاروباری اور زرعی شعبوں میں فعال حصہ لینے کے لیے مالی وسائل فراہم کرنا ہے۔ یہ اقدام سماجی اور معاشی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔
توانائی اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کا استعمال
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ نوجوان ملک کی قیمتی دولت ہیں اور حکومت ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر انہیں بااختیار بنانے کے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ متعلقہ حکام ان اسکیموں اور دیگر سرکاری اقدامات کے حوالے سے وسیع پیمانے پر شعور بیدار کرنے کے مہمات چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وزیراعظم کا ماننا ہے کہ باقاعدہ رہنمائی اور آگاہی کے بغیر یہ فنڈز مطلوبہ حد تک نوجوانوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔
SMEDA کی مدد اور مالیاتی اہمیت
اس حوالے سے سمول اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیویلپمنٹ اتھارٹی (SMEDA) کو بھی مکمل تعاون فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ نوجوانوں کو کاروباری مشاورت اور فنی سپورٹ جیسی ضروری سہولیات میسر آ سکیں۔ موجودہ مالی سال کے دوران نوجوانوں کو دیے جانے والے قرضوں کے لیے کل 292 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جنوری 2023 سے لے کر اب تک نوجوانوں کو 313.9 ارب روپے کے قرضے تقسیم کیے جا چکے ہیں، جو اس منصوبے کی کامیابی کی عکاسی کرتا ہے۔
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