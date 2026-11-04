شہباز شریف کی سیکیورٹی میٹنگ میں 160 ارب روپے کی فنڈز کا اعلان
وزیراعظم شہباز شریف کی زیرصدارت ہائی لیول میٹنگ میں خیبرپختونخوا کی سیکیورٹی اور گورنر رول پر غور کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے 160 ارب روپے کی فنڈز مختص کیں تاکہ صوبے میں امن، استحکام اور ترقیاتی کاموں کو تیز کیا جا سکے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے بدھ کو وفاقی کیبنٹ اور سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ عہدےداروں کے ہمراہ ایک انتہائی اہم اجلاس کا انعقاد کیا جس کا مقصد ملک کے مجموعی سیکیورٹی منظر نامے کا جائزہ لینا تھا۔ اس خاص میٹنگ میں خیبرپختونخوا میں موجود صورتحال، شورش کے خدشات اور صوبے میں گورنر رول یا اسٹیز آف ایمرجنسی نافذ کرنے کے امکان پر کھل کر بات چیت کی گئی۔ ذرائع نے جمعہ کو بتایا کہ اس اجلاس میں فوجی افسران، وفاقی وزراء اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی جس سے یہ واضح ہوا کہ وفاقی سطح پر سیکیورٹی چیلنجز کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔
سیکیورٹی حکمت عملی اور انتظامی تبدیلیاں
اجلاس میں خیبرپختونخوا میں برقرار داخلی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور امن و امان کی بحالی کے لیے جاری اقدامات پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شرکاء نے صوبے میں ممکنہ گورنر رول یا اسٹیز آف ایمرجنسی نافذ کرنے کے آپشنز کا بھی بھرپور جائزہ لیا۔ وفاقی حکومت نے صاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ وہ صوبے کے عوام کو ہر ممکن حمایت فراہم کرنے کے پابند ہے تاکہ وہاں کی صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
وزیراعظم شہباز شریف نے اس ملاقات کے دوران ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے خیبرپختونخوا کی ترقی اور استحکام کے لیے اربوں روپے کی فنڈز مختص کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے "بدلتا، نکھرتا، مضبوط خیبرپختونخوا" (Transforming, Revitalizing and Strengthening Khyber Pakhtunkhwa) پروگرام کے تحت 160 ارب روپے کی فنڈز کا اعلان کیا۔ یہ رقم صوبے میں امن، بہتر گورننس اور معاشی بہتری کے اہداف کو حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔
علاقائی استحکام اور عوامی فلاح
واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مستقل امن قائم کرنا، شہریوں کی جانوں اور جائیدادوں کی حفاظت، اور حکمرانی کے نظام کو بہتر بنانا قومی ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے جاری اعلامیے میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ وفاقی حکومت عوامی بہبود کے اقدامات، نوکریوں کے مواقع کی تخلیق، اور معاشی مواقع فراہم کرنے میں مکمل تعاون کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کے جائز مطالبات کو دور کرنے کی کوششیں بھی جاری رہیں گی۔
اسی اجلاس میں یہ بھی توجہ دی گئی کہ تعلیم، صحت، روزگار، سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں ترقیاتی ماحول کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کوشش کی جائے گی کہ قومی سطح پر مشترکہ ذمہ داری کو یقینی بنایا جائے، مقامی برادریوں کو ان عملوں میں شامل کیا جائے، اور متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے۔
آئندہ اقدامات اور قومی ترجیحات
وزیراعظم شہباز شریف کی زیرصدارت اس اہم میٹنگ کے نتیجے میں یہ واضح پیغام گیا ہے کہ وفاقی حکومت خیبرپختونخوا میں بحران کے حل کے لیے تمام تر وسائل استعمال کرنے کو تیار ہے۔ 160 ارب روپے کی یہ فنڈز نہ صرف معاشی بحالی بلکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اہم قدم قرار دی جا رہی ہے۔ اس پیش رفت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں صوبائی انتظامیہ میں بڑی تبدیلیاں آنے کا امکان ہے۔
فوجی افسران اور وفاقی وزراء کی اس میٹنگ میں یہ بھی زیر غور آیا کہ کیسے صوبے میں قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کا نکتہ نظر صرف عسکری کارروائی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ترقیاتی منصوبوں کی تیز رفتاری اور عوامی شکایات کے فوری نوٹس لینا بھی شامل ہے۔ ان تمام اقدامات کا بنیادی مقصد صوبے میں طویل المدت امن اور ترقی کو یقینی بنانا ہے۔
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