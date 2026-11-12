شہباز شریف کا COP31 پر عالمی برادری سے خطے کے تحفظ کا مطالبہ
وزیراعظم شہباز شریف نے COP31 میں کہا کہ پاکستان عالمی کاربن کے 1 فیصد سے بھی کم حصے کے باوجود شدید متاثر ہے اور اب تک 33 ملین متاثرین رہے ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کے شہر انتالیا میں منعقدہ اقوام متحدہ کے تیسری کانفرنس ( COP31) کے ہائی لیول سیشن میں خطے میں شدید موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عزم کیا کہ پاکستان عالمی کاربن کے ایک فیصد سے بھی کم اخراج کے باوجود متاثرہ خطوں میں سب سے اگلی پंक्ति میں کھڑا ہے اور اس کے عوام کو بین الاقوامی تعاون کی سخت ضرورت ہے۔
پاکستان کی شدید متاثرگی اور کاربن اخراج
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ پاکستان عالمی کاربن کے ایک فیصد سے بھی کم حصے کے باوجود سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ماحولیاتی تبدیلی کی سرحدیں نہیں جانتی اور خطرات صرف مائنز کے فرق سے نہیں بلکہ انسانی اور معاشی نقصان کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان کے ماضی کے تجربے میں 2022 کے تباہ کن سیلاب نے تین صدی آبادی کو متاثر کیا تھا جس سے وسیع پیمانے پر معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔Also readوزیراعظم شہباز شریف کی انطالیہ میں COP31 لیڈرز سمٹ میں شرکت
انہوں نے یاد دلایا کہ 2022 کے سیلاب کے دوران پاکستان کے ایک تہائی حصے پر پانی ڈوبا ہوا تھا۔ اس واقعہ کو ماحولیاتی تبدیلی کے شدید اثرات کا ایک واضح مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ قدرتی آفات سے ہونے والا مالی اور انسانی نقصان ہر لحاظ سے بڑا اور تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے خطے میں شدید گرمی اور سیلاب سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں۔
2035 میں 50 فیصد اخراج میں کمی کا ہدف
شہباز شریف نے یہ بھی وضاحت کی کہ پاکستان نے کاربن اخراج میں 50 فیصد کمی کے لیے ایک مخصوص ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ ہدف سال 2035 تک مکمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول دوست اقدامات میں 20 میگا واٹ کی چھتوں والی شمسی توانائی شامل ہے۔ یہ منصوبہ صاف توانائی کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ یہ اقدامات پاکستان کے پائیدار ترقی کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں ماحولیاتی اثرات کم کرنے کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت اس راستے پر جاری رہے گی اور دیگر شعبوں میں بھی تبدیلی لا رہی ہے۔ یہ اقدامات خطے کے ماحولیاتی فوٹ پرنٹ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔
ترکی کے تعاون اور عالمی وعدوں کی تکمیل
وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور ترک عوام کو COP31 کی میزبانی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ 2022 کے سیلاب کے دوران ترکی کی جانب سے دیے گئے تعاون کو یاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جب پاکستان مشکل میں تھا، ترک حکومت اور عوام نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مدد کی۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ تعاون دونوں ممالک کے درمیان مضبوطی اور اتحاد کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اپنا کئے گئے وعدوں پر عملدرآمد کرنا چاہیے۔ متاثرہ ممالک کو عالمی سطح پر مدد ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے۔
عالمی برادری کے لیے کال اور آئندہ اقدامات
وزیراعظم نے کہا کہ خطے میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ ممالک کو عالمی سطح پر مدد ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ ممالک کو عالمی سطح پر مدد ملنی چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو اپنا کئے گئے وعدوں پر عملدرآمد کرنا چاہیے۔ متاثرہ ممالک کو عالمی سطح پر مدد ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے عالمی تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ ممالک کو عالمی سطح پر مدد ملنی چاہیے۔
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