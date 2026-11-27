شہباز شریف کی زیر صدارت ایس ایم ایز کو 2 ہزار ارب روپے کے قرضوں کے ہدف پر اجلاس
وزیراعظم شہباز شریف نے ایس ایم ایز کو 2 ہزار ارب روپے کے قرضوں اور 7 لاکھ 75 ہزار قرض لینے والوں کے ہدف پر اتفاق کیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایس ایم ایز کے شعبے کو قرضوں تک آسان رسائی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے مالیاتی سہولیات میں اضافے اور قرضوں کی فراہمی میں تیزی لانے کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔
قرضوں کا تاریخی ہدف اور بنیادی اہداف
اس خصوصی اجلاس میں یہ عزم ظاہر کیا گیا ہے کہ بینک ایس ایم ایز کو قرضوں کی فراہمی میں تیزی لانے کے لیے اپنی ادارہ جاتی استعداد کار بڑھانے کے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جون 2028ء تک ایس ایم ایز کو 2 ہزار ارب روپے کے قرضوں کی فراہمی اور قرض لینے والے ایس ایم ایز کی تعداد 7 لاکھ 75 ہزار تک بڑھانے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔Also readلبنان میں شامی پناہ گزین کیمپ میں آگ, 500 افراد بے گھر
اس ambitious ہدف میں 886 ارب روپے کے نئے قرضوں کی فراہمی اور 4 لاکھ 49 ہزار نئے قرض دہندگان کو مالی سہولیات کی فراہمی شامل ہے، اور ایس ایم ایز کو قرضوں کی فراہمی کے مقررہ اہداف حاصل کرنے والے بینکوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
بینکنگ ضوابط میں اصلاحات اور ڈیٹا کی شفافیت
وزیراعظم شہباز شریف نے ایس ایم ایز کے لیے بینکوں کے قرضوں سے متعلق احتیاطی ضوابط پر نظرثانی کی ہدایت کی اور کہا کہ سرکاری اداروں کے پاس موجود متعلقہ ڈیٹا تک بینکوں کی رسائی یقینی بنائی جائے تاکہ ایس ایم ایز کو قرضوں کی فراہمی کا عمل تیز کیا جا سکے۔
انہوں نے واضح ہدایت جاری کی کہ ایسے ایس ایم ایز جسکا پاکستان سنگل ونڈو میں برآمدی ڈیٹا موجود ہے، یا جو ایکسیم انشورنس اور ڈیجیٹل انوائسنگ کے ذریعے سپلائی چین کا حصہ ہیں، انکو قرضوں کی فراہمی کیلئے اسی کو ضمانت کے طور پر غور کیا جائے، اور ایس ایم ایز کے کیش فلو کو بھی قرضوں کی فراہمی کے لیے ضمانت کے متبادل پیمانے کے طور پر دیکھا جائے۔
حکام اور بینکنگ عہدیداروں کی شراکت داری
اجلاس میں وفاقی وزرا رانا تنویر حسین، احد خان چیمہ، ریاض حسین پیر زادہ، مشیر وزیراعظم ہارون اختر، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد، نیشنل بینک، بینک الفلاح اور بینک آف پنجاب کے سی ای اوز کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ایس ایم ایز کی مالی وسائل تک رسائی، کاروباری دستاویزات کی تیاری اور برآمدی شعبے میں مواقع سے استفادے کے لیے مؤثر رہنمائی اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایس ایم ایز کو سہولت دینے کے لیے بینکوں کو صرف قرضوں کی فراہمی ہی نہیں بلکہ لیٹرز آف کریڈٹ کے اجرا اور بینک گارنٹیز کی فراہمی میں بھی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔
معیشت اور روزگار پر متوقع مثبت اثرات
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کو سہولیات کی فراہمی سے معاشی سرگرمیوں، روزگار اور کاروباری مواقع میں اضافہ ہوگا، اور انہوں نے ایس ایم ایز کے لیے قرضوں کے حصول کے طریقہ کار کو مزید آسان بنانے کی ہدایت کی ہے۔
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