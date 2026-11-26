شہباز شریف نے شینزو 24 کی کامیاب لانچ پر چین کا شکریہ ادا کر دیا
وزیر اعظم شہباز شریف نے شینزو 24 مشن پر پاکستان کے پہلے فضائیہ محمد ذیشان علی کی کامیابی پر چین کا شکریہ ادا کیا اور دوستی کی گہرائی کا اعادہ کیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کی جانب سے شینزو 24 مشن کی کامیاب لانچ پر خوش آمدید کہتے ہوئے اسے پاکستان کیلئے ایک تاریخی سنگِ میل قرار دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے فضائیہ محمد ذیشان علی کی تیان گونگ اسپیس سٹیشن تک پہنچنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔
تاریخی کامیابی اور سفارتی ملاقات
وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں چیف آف اسٹاف آف دی چینیز ایمنسٹی جیاناگ زایدونگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان کیلئے یہ موقع فراہم کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کارنامہ پاکستانی سائنسی کمیونٹی اور نوجوان نسل کیلئے ایک بڑی کامیابی ہے۔Also readNEPRA to hear Rs2.88 per-unit power hike request today
پاکستان کی دو سو چالیس کروڑ امیدیں
شہباز شریف نے وضاحت کی کہ یہ سفر صرف ایک فضائیہ کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو سو چالیس کروڑ پاکستانیوں کی خواہشات اور خوابوں کی عکاسی اس مشن میں ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کارنامہ نوجوان نسل کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں مزید بڑے اہداف حاصل کرنے کی ترغیب دے گا۔
پاک چین دوستی کی نئی بلندی
پاکستان اور چین کے درمیان ریلے کی دوستی کو جدید ٹیکنالوجی میں منتقل ہونے کی مثال پیش کرتے ہوئے شہباز شریف نے اسے آئرن کلڈ فرینڈشپ کا عملی ثبوت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی طاقت اور سائنسی ترقی کے مشترکہ عزم کا یہ ایک بہترین مظہر ہے۔
شی جن پنگ اور سپارکو کا کردار
وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی سائنسی ترقی اور خلائی پروگرام کے کھلے ہونے پر سراہا۔ انہوں نے سپیس اینڈ اپر ایٹموسفر ریسرچ کمیشن اور دیگر اداروں کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی پاکستان کو چاند اور اس سے آگے کے اہداف حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔
دیپلومیٹک اعزازی خطوط اور اگلے مراحل
شہباز شریف نے جیاناگ زایدونگ کو صدر شی جن پنگ اور پریمر لی جیانگ کو مبارکباد کے خطوط سونپے۔ انہوں نے سفارتی تعلقات کے سات دہائیوں سے زائد عرصے کی تاریخی کامیابیوں کا بھی جائزہ لیا۔
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