شہباز شریف کا آزاد کشمیر کے 100 دنوں کے منصوبے کے لیے مکمل وسائل کی فراہمی کا اعلان
وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے 100 دنوں کے ترقیاتی منصوبے اور تعلیمی پروجیکٹس کے لیے وفاقی حکومت کے مکمل وسائل کی فراہمی کا عہد کیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں چلنے والے ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون اور وسائل فراہم کرنے کا پکا عہد کیا ہے۔ وزیراعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے درکار ہر قسم کا فنانشل اور انتظامی ریسورسز موجود ہے اور اسے بروقت فراہم کیا جائے گا۔
آزاد کشمیر کا 100 دنوں کا ترقیاتی منصوبہ
وزیراعظم شہباز شریف نے مظفرآباد میں آزاد کشمیر کے 100 دنوں کے ترقیاتی منصوبے کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت علاقے کے اس اہم منصوبے کے نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے مکمل مدد دی جائے گی تاکہ منصوبے کے اہداف وقت پر حاصل کیے جا سکیں۔Also readگلیسٹری BBC کے 2027 کے ہیڈ لائنرز کا اعلان
اس موقع پر وزیراعظم نے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ ن کی قیادت میں قائم نئی حکومت کی تشکیل پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت علاقے کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے ایک مثبت قدم ہے اور وفاقی حکومت اس کی ہر ممکن معاونت کو یقینی بنائے گی۔
تعلیمی اداروں کی تعمیر اور جدیدہ نظام
تعلیمی ترقی کے حوالے سے وزیراعظم نے اہم اعلانات کیے ہیں اور بتایا کہ بھمبر میں اگلے ماہ ایک دانش سکول کا افتتاح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تصدیق کی کہ مظفرآباد میں دانش یونیورسٹی کے لیے ایک کیمرس زیر تعمیر ہے جو جلد مکمل ہو کر عوام کی خدمت کے لیے متعارف کروایا جائے گا۔
یہ تعلیمی پروجیکٹس آزاد کشمیر میں معیاری تعلیم کی فراہمی اور نئے نوجوانوں کو بہتر مواقع میسر دلوانے کے لیے اٹھایا گیا اہم اقدام ہے۔ وزیراعظم کا ماننا ہے کہ نوجوانوں کو جدید تعلیم سے مزین کرنا ملک کی ترقی کی بنیادی ضرورت ہے۔
شہدا کو خراجِ عقیدت اور سیاسی پیغام
اجلاس میں وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر میں شہید ہونے والے بہادر افراد کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی قربانیاں رنگ لے آئیں گی اور ان کی جدوجہخت جلد کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کامیابی کا دن قریب ہے اور کشمیری عوام کا حق جائز ہوگا۔
وزیراعظم نے آزاد کشمیر کی قیادت کو یقین دلایا کہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جاری ہدایات کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ علاقے کی خوشحالی کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لائے گی۔
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