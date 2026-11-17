شہباز شریف کی پورٹس اور پی این ایس سی میں اصلاحات کا حکم
وزیراعظم شہباز شریف نے پورٹس اور پاکستان نیٹل شپنگ کارپوریشن کی جدید کاری پر زور دیا ہے تاکہ تجارتی مراکز کو بہتر بنایا جا سکے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کی بندرگاہوں اور پاکستان نیٹل شپنگ کارپوریشن میں جامع اصلاحات لانے کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں واضح کیا کہ معاشی ترقی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے پورٹس کا نظام جدید بنانا انتہائی ضروری ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد پاکستان کو خطے کا اہم تجارتی اور ٹرانس شپمنٹ ہب بنانا ہے تاکہ ملکی کاروبار کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت مل سکے۔
تجارتی مراکز میں جدید اصلاحات کا اہم فیصلہ
وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی بندرگاہیں کاروباری سرگرمیوں کو پھیلانے اور معاشی ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی تجارتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورٹس کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ناگزیر ہے۔ اجلاس میں موجود افسران کو ہدایت کی گئی کہ وہ ملکی کاروباری برادری کے سامنے پیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہموار حکمت عملی اپنائیں۔ اس مقصد کے لیے بارج کی ہینڈلنگ اور کسٹمز کلئیرنس جیسے اہم شعبوں میں جدید سسٹمز کا نفاذ کیا جائے گا۔Also readJeffrey Epstein's death back in spotlight after seven years as murder claims emerge
پی این ایس سی کی مضبوطی اور بیڑے کی توسیع
پی این ایس سی کو ایک جدید، مستحکم اور عالمی سطح پر مقابلہ کرنے والی تنظیم بنانے کے لیے فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ پی این ایس سی کے بیڑے کو بڑھانے اور ملک کی درآمدات و برآمدات کے لیے شپنگ سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے عملی منصوبے تیار کریں۔ بیورو ڈیولپمنٹ پلان تیار کیا گیا ہے جس میں بیڑے کی توسیع اور انسانی وسائل کے انتظام کو شامل کیا گیا ہے تاکہ کارپوریشن کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لائی جا سکے۔
متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی کا نظام
وزیراعظم شہباز شریف نے تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پورٹ آپریشنز کے حوالے سے باہمی تعاون کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی واحد ادارے کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس تعاون کے ذریعے کاروباری طبقے کے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی لانے کے لیے راستے ہموار کیے جائیں گے۔ وزیراعظم کا ماننا ہے کہ ملکی معیشت کی رفتار بڑھانے کے لیے یہ مشترکہ کوششیں اب وقت کی ضرورت ہیں۔
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