شہباز شریف کی SME ایکسپورٹ اسکیم میں اہم اصلاحات کا اعلان
وزیراعظم شہباز شریف نے چھوٹے کاروباروں کے لیے ایکسپورٹ فنڈنگ کے اصولوں میں تبدیلی کی اور 300 ارب روپے کی فراہمی یقینی بنائی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے جمعرات کے روز ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں (SMEs) کے لیے ایکسپورٹ کی اجباری شرط کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اس اقدام کا مقصد ان کاروباری اداروں کو مالی امداد حاصل کرنے میں آسانی فراہم کرنا بتایا۔
ایکسپورٹ فنڈنگ اسکیم میں نئی ہدایات
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح ہدایت جاری کی کہ کوئی بھی بینک چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں (SMEs) یا ایکسپورٹرز کو رعایتی مالی امداد سے انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بینکوں کو اس فنڈنگ سکیم کی مکمل پیروی اور نفاذ کا حکم دیا ہے تاکہ تمام مستحق امیدوار اپنی حق حاصل کر سکیں۔Also readPakistan launches first national SME cluster expo to boost exports, investment
یہ اہم فیصلہ ایکسپورٹ کے لیے تیار چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے سہولیات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں دیا گیا۔ وزیراعظم نے سرکاری حکام کو ہدایت کی کہ وہ اس شعبے کی بڑھوتری کے لیے ضروری تمام سہولیات اور حمایت فراہم کریں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے زور دیا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں (SMEs) کو اپنی صلاحیتوں، مہارتوں اور کاروباری عمل کو بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ مدد دی جائے گی۔
بینچمارکنگ اور لیبارٹریز کی جدید سہولیات
وزیراعظم نے ایکسپورٹرز کے لیے اعتراف (accreditation) کے معیارات، لیبارٹریز اور دیگر پروسیجرز میں بہتری لانے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے جدید لیبارٹریز قائم کرنے کا حکم جاری کیا ہے تاکہ ایکسپورٹرز کو ان کے گھروں کے قریب ہی سہولیات میسر آ سکیں۔
اجلاس کے دوران دیا گیا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 17,000 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار (SMEs) برآمدات میں مصروف ہیں۔
متعلقہ پورٹل کی ایک نومبر کو شروع ہونے کے بعد سے اب تک 10,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں جو اس اسکیم میں کاروباری اداروں کی وسیع شمولیت کو ظاہر کرتی ہیں۔
مالی وسائل کی تقسیم اور اگلے اقدامات
چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں (SMEs) کے شعبے اور ایکسپورٹرز کے لیے ایکسپورٹ فنڈنگ سکیم کے تحت 300 ارب روپے کی مختص رقم موجود ہے۔
اسی مالی سال کے لیے طویل مدتی ترقیاتی فنڈنگ کی سہولت (Long-Term Development Financing Facility) کے تحت 350 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔
یہ اقدامات معیشت کو مستحکم کرنے اور ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں یہ اقدامات چھوٹے کاروباری اداروں کی بحالی اور ایکسپورٹ سیکٹر کی ترقی کے لیے کلیدی ثابت ہوں گے۔
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