شہباز شریف اور محمد بن سلمان کی ملاقات، باہمی تعلقات کی مضبوطی اور علاقائی امن پر زور

وزیراعظم شہباز شریف نے جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔
وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے جدہ میں سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے بعد وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک ٹوئٹ میں ملاقات کو انتہائی خوشگوار اور نتیجہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے اپنے پیارے بھائی ولی عہد سے ملاقات پر دلی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات اور غیر متزلزل یکجہتی کو اجاگر کیا گیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مدبرانہ قیادت میں سعودی عرب کی جانب سے اختیار کیے گئے صبر و تحمل اور وسیع النظر پالیسیوں کو خصوصی طور پر سراہا اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات کے دوران، وزیراعظم نے پاکستان کی جانب سے امن کے قیام کے لیے حالیہ عرصے میں کی جانے والی سفارتی کوششوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور تاریخی امن مذاکرات میں پاکستان نے سہولت کاری کا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے اپنی سرگرم کوششیں جاری رکھے گا۔
وزیراعظم نے پاکستان کی مخلصانہ امن کوششوں اور خطے میں تنازعات کے پرامن حل کی طرف پیش رفت کے لیے سعودی ولی عہد کی جانب سے فراہم کی جانے والی حمایت اور تعاون پر ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان موجود منفرد اور مضبوط دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے اپنی پائیدار شراکت داری کو مزید گہرا اور مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ عزم دونوں ممالک کے درمیان موجود گہرے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے جو گذشتہ کئی دہائیوں سے استوار ہیں۔
اس موقع پر وزیراعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کی جانب سے مشترکہ طور پر خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کوششیں قابل ستائش ہیں اور آئندہ بھی ان کوششوں کو جاری رکھا جائے گا۔ ملاقات میں دوطرفہ تعلقات کے فروغ، اقتصادی تعاون میں اضافے اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان کے تعلقات مشترکہ اقدار، ثقافتی ہم آہنگی اور گہرے تاریخی روابط پر مبنی ہیں اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر سطح پر رابطے جاری رکھے جائیں گے۔
اس ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینا اور علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے دورے کے دوران مختلف حکومتی اور سعودی شخصیات سے بھی ملاقاتیں کیں جن کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانا تھا۔ اس ملاقات کے نتائج پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوں گے جو خطے کے لیے نیک شگون ہے۔
