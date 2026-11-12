شہباز شریف نے عراق اور فن لینڈ کے صدور کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی
وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کے ضلع آنتالیا میں منعقدہ کلائیٹ چینج کانفرنس سی او پی تیس کے حاشیے پر عراق اور فن لینڈ کے صدور سے ملاقاتیں کیں۔ انہوں دونوں ممالک کے صدور کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دے دی ہے تاکہ باہمی تعلق، تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کے شہر آنتالیا میں منعقدہ کلائیٹ چینج کانفرنس سی او پی تیس کے حاشیے پر عراق اور فن لینڈ کے صدور سے الگ الگ اہم ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران دونوں ممالک کے سربراہان مملکت کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی گئی تاکہ دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دی جا سکے۔
عراق کے ساتھ تاریخی رشتوں اور سفارتی تعاون کو مزید فروغ
وزیراعظم شہباز شریف نے عراق کے صدر نیرز محمد سعید الامیدی سے ملاقات کی جس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور عراق کے درمیان طویل العمدہ تعلقات کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دونوں ممالک کے رشتے مشترکہ مذہبی اقدار، تاریخی روابط اور عوام الناس کے درمیان گہرے تعلق پر مبنی ہیں۔Also readIndonesia’s VP Gibran resigns as political rift draws attention
میٹنگ کے دوران پاکستان کے وزیراعظم نے عراق میں منعقدہ پارلیمانی انتخابات کی کامیابی پر صدر الامیدی کو مبارکباد دی اور پاکستان کی جانب سے عراق کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور استحکام کی مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ سطح پر سفارتی تبادلے دو طرفہ تعاون کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔
دوہرے مذاکرات کے دوران دونوں فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری، عملی قوت اور زراعت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ ساتھ ہی ہی دونوں ممالک نے تعمیر نو اور دفاعی شعبوں میں مشترکہ کوششوں کو مزید فعال بنانے پر بھی رضامندی ظاہر کی۔
اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے عراق کی جانب سے پاکستانی زائرین کی سہولت کاری کے لیے کی جانے والی کوششوں پر سراہا۔ انہوں نے صدر الامیدی کو سرکاری دورے پر پاکستان آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور معاشی روابط کو اور بھی مضبوط بنانے کا باعث بنے گا۔
فن لینڈ کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور موسماتی تعاون کے نئے راستے
وزیراعظم شہباز شریف کی فن لینڈ کے صدر الیکسینڈر ستوب سے ہونے والی الگ ملاقات میں ٹیلی کمیونیکیشن، جدید مینوفیکچرنگ، ماحول دوست ٹیکنالوجیز اور کان کنی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے فن لینڈ کی کمپنیوں کو پاکستان میں اپنے کاروباری مفادات بڑھانے کی ترغیب دی۔
دونوں رہنماؤں نے موسماتی تبدیلیوں، آفات کے خطرات میں کمی اور علاقائی تنازعات کے امن حل پر بھی بات چیت کی۔ صدر ستوب نے ایران اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان مکالمے کی سہولت کاری میں پاکستان کے کردار کو سراہا جس سے علاقائی امن کے لیے مثبت پیغام گیا۔
اس ملاقات میں تعلیم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ سفارتی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے اور نئے منصوبوں پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
معاشرتی اور معاشی اثرات اور آنے والے اقدامات کا خاکہ
ان تمام ملاقاتوں کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے ساتھ تجارتی حجم میں اضافہ کرنا اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں پائیدار ترقی کو یقینی بنانا تھا۔ پاکستان کی جانب سے کی گئی دعوتیں اگلے مرحلے میں اعلیٰ سطح کی مذاکراتی ٹیموں کے اجلاسوں کا باعث بنیں گی جو کہ عملی منصوبوں کی تفصیلات طے کریں گی۔
عراق اور فن لینڈ کے صدور کے آمد کے بعد دونوں ممالک کی حکومتیں معاشی معاہدوں کے مسودے پر کام کر رہی ہوں گی جس سے پاکستان کی معیشت کو نئے مارکیٹوں تک رسائی ملے گی۔ یہ سفارتی کامیابی پاکستان کو عالمی سطح پر ایک معتبر اور فعال ملٹیرل کے طور پر مزید ابھرنے میں مدد دے گی۔
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