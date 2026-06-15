شہباز شریف کا ایران امریکہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہونے کا اعلان

وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو جنیوا میں پاکستان کی میزبانی میں ہوگی۔ انہوں نے اسے سفارت کاری کی فتح قرار دیا اور پاکستان کے کردار کو سراہا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو جنیوا میں منعقد ہوگی، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ انہوں نے اسے سفارت کاری اور مذاکرات کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ ایک دوطرفہ معاہدے سے بڑھ کر ہے اور یہ پرامن مصروفیات کی کامیابی کی علامت ہے۔ وزیراعظم نے اس تاریخی سنگ میل کو عالمی امن کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا اور کہا کہ تین ماہ اور سولہ دن کی شدید چیلنجوں کے بعد ایران اور امریکہ نے تمام محاذوں پر دشمنیوں کو مستقل طور پر ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا پاکستان کی سیاسی قیادت، خاص طور پر نواز شریف، صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے تعاون کو دیا۔ وزیراعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی رہبر معظم آیت اللہ علی خامنہ ای اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو بھی مبارکباد پیش کی اور ان مذاکراتی ٹیموں کی تعریف کی جنہوں نے مشکل وقت میں صبر اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس عمل میں سہولت فراہم کرنے پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد کا شکریہ ادا کیا اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور چینی صدر شی جن پنگ کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کی حمایت نے سفارتی کوششوں کو کامیاب بنانے میں مدد دی۔ وزیراعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ انہوں نے تناؤ کم کرنے اور امن کی کوششوں کی حمایت میں مسلسل کام کیا۔ انہوں نے نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی تعریف کی اور کہا کہ امن عمل میں ان کی شراکت داری قابل ذکر ہے۔ وزیراعظم نے تمام صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی پوری قوم کی ہے اور اس سے پاکستان کے امن، استحکام اور مذاکرات کے عزم کو تقویت ملتی ہے۔ انہوں نے ایرانی سفیر کا قومی اسمبلی میں خیر مقدم کیا اور اس لمحے کو پاکستان کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ وزیراعظم نے زور دیا کہ یہ معاہدہ صرف ایران اور امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے امن کا پیغام ہے اور پاکستان نے ثالثی میں اپنا کردار ادا کرکے عالمی سطح پر اپنی ساکھ بڑھائی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہوگی اور اقتصادی تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن اور ترقی کے حق میں رہا ہے اور یہ کامیابی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کامیابی کو مل کر منائیں اور ملک کی ترقی کے لیے متحد رہیں.
وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو جنیوا میں منعقد ہوگی، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ انہوں نے اسے سفارت کاری اور مذاکرات کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ ایک دوطرفہ معاہدے سے بڑھ کر ہے اور یہ پرامن مصروفیات کی کامیابی کی علامت ہے۔ وزیراعظم نے اس تاریخی سنگ میل کو عالمی امن کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا اور کہا کہ تین ماہ اور سولہ دن کی شدید چیلنجوں کے بعد ایران اور امریکہ نے تمام محاذوں پر دشمنیوں کو مستقل طور پر ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا پاکستان کی سیاسی قیادت، خاص طور پر نواز شریف، صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے تعاون کو دیا۔ وزیراعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی رہبر معظم آیت اللہ علی خامنہ ای اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو بھی مبارکباد پیش کی اور ان مذاکراتی ٹیموں کی تعریف کی جنہوں نے مشکل وقت میں صبر اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اس عمل میں سہولت فراہم کرنے پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد کا شکریہ ادا کیا اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور چینی صدر شی جن پنگ کا بھی شکریہ ادا کیا، جن کی حمایت نے سفارتی کوششوں کو کامیاب بنانے میں مدد دی۔ وزیراعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ انہوں نے تناؤ کم کرنے اور امن کی کوششوں کی حمایت میں مسلسل کام کیا۔ انہوں نے نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی تعریف کی اور کہا کہ امن عمل میں ان کی شراکت داری قابل ذکر ہے۔ وزیراعظم نے تمام صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی پوری قوم کی ہے اور اس سے پاکستان کے امن، استحکام اور مذاکرات کے عزم کو تقویت ملتی ہے۔ انہوں نے ایرانی سفیر کا قومی اسمبلی میں خیر مقدم کیا اور اس لمحے کو پاکستان کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ وزیراعظم نے زور دیا کہ یہ معاہدہ صرف ایران اور امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے امن کا پیغام ہے اور پاکستان نے ثالثی میں اپنا کردار ادا کرکے عالمی سطح پر اپنی ساکھ بڑھائی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہوگی اور اقتصادی تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن اور ترقی کے حق میں رہا ہے اور یہ کامیابی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کامیابی کو مل کر منائیں اور ملک کی ترقی کے لیے متحد رہیں
پاکستان ایران امریکہ امن معاہدہ شہباز شریف جنیوا سفارت کاری
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