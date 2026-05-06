پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکا اور ایران کے درمیان بات چیت سے خلیج میں طویل مدتی سلامتی کی امید کا اظہار کیا۔ 6ویں بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں خطبہ دیتے ہوئے، وہ یقین جگرہاں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے علاقے میں طویل مدتی سلامتی حاصل ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے سلامتی کے لیے توازن پسند مواضع اختیار کیے ہیں اور اسلامی اتحاد پر زور دیا۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج (بُدھ) کہا کہ امریکا اور ایران کے درمیان بات چیت سے خلیج میں طویل مدتی سلامتی کا نتیجہ ہوگا، جیسا کہ 24 نیوز ایچ ڈی ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا۔ 6ویں بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس میں خطبہ دیتے ہوئے، وہ یقین جگرہاں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں سے علاقے میں طویل مدتی سلامتی حاصل ہوگی۔ ’’سلامتی کی بحالی سے خیر و خیرات آئے گی اور بے گارائی ختم ہوگی،‘‘ نے کہا۔ نے کہا کہ پاکستان نے سلامتی کے لیے ایک انتہائی توازن پسند اور اصول پر مبنی مواضع اختیار کیے ہیں، اور یہ اپنی کردار کو ادا کرنا جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے کردار کو تاریخی کہا اور کہا کہ تاریخ ہماری کوششوں کو ہمیشہ سونہ کے حروف میں یاد رکھے گی۔ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سلامتی بات چیت میں کردار کی تازہ کاری کی۔ نے کہا کہ چین، ترکیا اور دیگر بھائیچارا ممالک نے بھی اس عمل میں حصہ لیا ہے۔ ’’حرمین شریفین کی دفاع اور حفاظت ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔‘‘ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ اس عزم کی تکرار ہے۔ نے کہا کہ پاکستان پالستین اور جموں و کشمیر پر اپنی اصول پر مبنی مواضع پر ثابت قدم ہے، اور یہ پالستینیوں اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا جب تک کہ وہ خود تعارفی حق حاصل نہ کریں۔ نے کہا کہ جو اسلامی امت میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں اور تروریزم میں شامل ہیں، وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ ’’حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی تمام انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے،‘‘ نے کہا، اور کہا کہ مسلمانوں کے سامنے موجود تمام مسائل کا حل اتحاد، سمجھوتہ اور نمونہ کردار میں ہے.
