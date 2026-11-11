شہباز شریف کوپ31 میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال
وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کے انطالیا میں منعقدہ کوپ31 سمٹ میں شرکت کے دوران سعودی عرب، بنگلہ دیش، فلسطین اور ترکی کے اعلیٰ حکام سے باضابطہ اور غیر رسمی ملاقاتیں کیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ترکی کے شہر انطالیا میں منعقد ہونے والے کوپ31 ماہرینِ موسمیات کی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے متعدد عالمی اور علاقائی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا، خطے میں جاری سیاسی تحولات پر غور کرنا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے سنگین اثرات کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا تھا۔ وزیراعظم نے اپنے دورے کے دوران مختلف ممالک کے سربراہان ریاست اور وزرائے اعظم سے خصوصی گفتگو کی جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اور عالمی مسائل میں اس کے کردار کو نمایاں کیا گیا۔
علاقائی رہنماؤں سے دو طرفہ تعلقات پر بات چیت
وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے وزیر توانائی پرنس عبدالعزیز بن سلمان آل سعود سے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون اور دو طرفہ تجارتی روابط کو مزید فروغ دینے پر بات ہوئی۔ اس موقع پر سعودی عرب کے ساتھ سفارتی اور معاشی روابط کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ خطے میں اقتصادی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔Also readوزیر اعظم شاہباز شریف 쥐ووごанタルیا میں کوپ 31 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے، američkoずásacja
اس کے علاوہ وزیراعظم نے بنگلہ دیش کے وزیراعظم طارق رحمان سے بھی ملاقات کی جہاں دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ حالات اور مستقبل کی مشترکہ منصوبہ بندی پر تفصیلی بحث کی گئی۔ اس ملاقات میں جنوبی ایشیا میں باہمی تعاون اور تجارتی راستوں کو کھولنے کے امکانات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔
فلسطین اور اسلامی تعاون تنظیم سے مشاورت
وزیراعظم شہباز شریف نے اسلامی تعاون تنظیم (OIC) کے سیکرٹری جنرل حسین برہیم طہا سے ملاقات کی جہاں مسلم امہ کے مسائل اور خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں اسلامی ممالک کے اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
وزیراعظم نے فلسطین کے وزیراعظم محمد مصطفیٰ سے بھی ملاقات کی اور حکومت و عوام کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ فلسطینی وزیراعظم نے پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی فورمز پر فلسطینی عوام کے حقوق کی آواز بلند کرنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف موقف اپنانے پر شکریہ ادا کیا۔
ترکی اور دیگر عالمی اداروں سے رابطے
وزیراعظم نے ترکی کی پہلی خاتون امین اردوان، شام کے صدر احمد الشرع اور سعودی عرب کے وفاقی وزیر برائے بیرونی امور عادل بن احمد الجبیر سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں خطے کی سیکیورٹی، ترقیاتی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تمام ملاقاتوں کا ماحول انتہائی نرم اور دوستانہ رہا جس نے باہمی اعتماد کو مزید بڑھایا۔
اس کے علاوہ وزیراعظم نے ورلڈ بینک کے صدر اجے بانجا سے بھی ملاقات کی جہاں پاکستان کی معاشی بحالی اور ترقیاتی فنڈز کے حصول کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ ورلڈ بینک کے سربراہ نے پاکستان کی معاشی اصلاحات پر مثبت ردعمل ظاہر کیا۔
موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور مستقبل کی حکمت عملی
ان تمام ملاقاتوں کا ایک اہم نکتہ موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید اثرات تھے جو خاص طور پر متاثرہ ممالک کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ قائدین نے اتفاق کیا کہ دنیا بھر میں ایسے ممالک کی آواز بلند کرنا ضروری ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ پاکستان کو موسمیاتی المیے کا سامنا ہے اور اس کے حل کے لیے عالمی برادری کی جانب سے مالی اور تکنیکی معاونت کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ یہ عالمی سلامتی اور معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جسے مل کر حل کیا جائے گا۔
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