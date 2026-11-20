شہباز شریف: ایران اور امریکہ کے ساتھ خطے کی سلامتی کے لیے کوششیں جاری
وزیراعظم شہباز شریف نے بتایا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے ساتھ مل کر خطے کی سلامتی بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ معاشی استحکام بھی حاصل کیا گیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے بتایا ہے کہ پاکستان خطے میں پرتشنع صورتحال کو حل کرنے کے لیے ایران اور امریکہ کے ساتھ مسلسل سفارتی رابطے میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی امن کے قیام سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ عالمی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔
علاقائی سفارتی کوششوں کا تفصیلی جائزہ
وزیراعظم شہباز شریف نے جمعرات کو امریکن بزنس کونسل آف پاکستان کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ موجودہ گلف بحران نے نہ صرف قریبی علاقائی ممالک کو بلکہ عالمی معیشت کو بھی سخت نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان امن کی بحالی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے اور اس عمل میں دوست اور بھائیچارے والے ممالک کی معاونت بھی شامل ہے۔Also readHistoric for Pakistan as BoP wins prestigious Asia-wide SME Finance Innovation Award
شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اس بحران کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لے گا۔ ان کے مطابق جب خطے میں امن قائم ہوگا تو پاکستان کو ناقابلِ یقین معاشی ترقی کے مواقع میسر آئیں گے۔ وزیراعظم کا ماننا ہے کہ اب پاکستان مستحکم معیشت کے مرحلے سے آگے بڑھ کر تیز اور پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔
امریکی سرمایہ کاروں کا کردار اور معاشی اصلاحات
امریکن بزنس کونسل آف پاکستان کے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال اور خصوصی معاونین کی بڑی ٹیم موجود تھی۔ شہباز شریف نے امریکی سرمایہ کاروں کو صنعت، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں پاکستان کی معاشی مفادات کی ترقی کے اہم کردار کے لیے سراہا۔
انہوں نے امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے اہم سفیر قرار دیا کیونکہ ان کی مسلسل دلچسپی اور طویل مدتی پابندی ملک کے لیے علامت ہے۔ وزیراعظم نے وعدہ کیا کہ حکومت کاروباری برادری کے مسائل کو غور سے سنیں گی اور جائیک شکایات کا فوری حل نکالنے کے لیے مؤثر نظام قائم کریں گی۔
بوروکریسی کی رکاوٹوں کا خاتمہ اور شفافیت
وزیراعظم شہباز شریف نے اعتراف کیا کہ ریڈ ٹیپ، غیر ضروری بوروکریٹک اقدامات اور انتظامی تاخیر کی وجہ سے کچھ سرمایہ کاروں کے مسائل کئی سالوں سے حل نہ ہو پائے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حکومت ان رکاوٹوں کو ختم کرنے اور نظام میں شفافیت لانے پر سختی سے کام کر رہی ہے تاکہ کاروباری ماحول بہتر ہو سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ سرکار کا بنیادی فرائض سرکاری اداروں کے ذریعے کاروبار چلانا نہیں بلکہ نجی شعبے کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم نے یاد دلایا کہ پچھلی تاریخ میں پہلی بار نجی شعبے کے ماہرین کو حکومتی نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے جو معیشت کی تبادلوں کے لیے انتہائی اہم قدم ہے۔
اقتصادی اعداد و شمار اور قومی یکجہتی کا کردار
شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان تعاون حالیہ معاشی ترقی کی اہم وجہ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2023 میں ڈیفالٹ کا سنگین خطرہ ماندھا تھا لیکن اب مجموعی ذخائر تقریباً 27 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔
انہوں نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ مہنگائی کی شرح 32 فیصد سے گھٹ کر 11.5 فیصد ہو گئی ہے جبکہ پالیسی ریٹ بھی 23.5 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد رہ گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلاتے ہوئے کہ پاکستان توانائی کے 90 فیصد سے زائد اشیاء درآمد کرتا ہے، اس باوجود پیٹرول پمپوں پر کوئی بے چینی نہیں دیکھی گئی اور غریب طبقے کے لیے سبسڈی پروگرامز بھی متعارف کروائے گئے۔
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