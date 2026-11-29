شہباز شریف کا جی ڈی پی اضافے کا ہدف اور فنانس بورڈ اصلاحات کا اعلان
وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی ورکشاپ میں معاشی استحکام، آئی ٹی برآمدات میں اضافے اور ایف بی آر کی اصلاحات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جمعرات کے روز اسلام آباد میں منعقدہ قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے معاشی اور سماجی ترقی کے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے قومی سطح پر بات چیت، سیاسی ہم آہنگی اور وفاقی و صوبائی حکومتوں کے درمیان قریبی رابطے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ حکومت نے بوجھل معاشی چیلنجز کو ورثے میں پایا تھا، لیکن ایمانداری سے کوششوں اور مشکل پالیسی فیصلوں کے ذریعے قومی معیشت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
معاشی اعداد و شمار اور جی ڈی پی کا ہدف
وزیراعظم شہباز شریف نے موجودہ سال کے لیے پاکستان کے گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ (جی ڈی پی) میں 3.5 فیصد اضافے کا تخمینہ لگایا ہے اور زور دیا کہ اس شرح کو جلد از جلد کم از کم 6 فیصد تک بلند کیا جانا ضروری ہے۔
انہوں نے ملک کے بیرونی ذخائر کی کارکردگی سے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذخائر پاکستان کی تاریخ میں اب تک کے بلند ترین سطح پر ہیں۔
تاہم، انہوں نے انتباہ کیا کہ مستقل ترقی کے لیے مسلسل محنت، ایمانداری اور باہمی اعتماد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ معاشی استحکام کو برقرار رکھنا ایک جاری عمل ہے۔
آئی ٹی اور زرعی شعبے میں ترقی کی کوششیں
وزیراعظم نے بجٹ سال کے پہلے تین ماہ میں برآمدات میں 8 فیصد اضافے کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے، لیکن ان کا ماننا ہے کہ اس شعبے میں مزید ترقی کی گنجائش موجود ہے۔
انہوں نے معلوماتی ٹیکنالوجی (آئی ٹی) کے شعبے میں نمایاں نمو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ سال کے اختتام تک آئی ٹی برآمدات کی آمدنی 4.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو تین سال قبل تقریباً 1.5 ارب ڈالر تھی۔
شہباز شریف نے زراعت کو معیشت کی ریشہ دان قرار دیتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ اٹھاسی سالوں میں اس اہم شعبے کو مطلوبہ توجہ نہیں دی گئی۔
انہوں نے زرعی اور پالتو جانوروں کے شعبے کی جامع تبدیلی کا مطالبہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر صحیح پالیسیاں اپنائی جائیں تو مختصر مدت میں معیشت کو بدلنے کی صلاحیت موجود ہے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بنیادی اصلاحات
وزیراعظم نے گزشتہ ڈھائی سالوں میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) میں بنیادی ڈھانچے کی اصلاحات کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ تاریخی طور پر کرپشن اور سازباز کی وجہ سے معاشی ایجنڈے کا درست حامی نہیں رہا۔
انہوں نے واضح کیا کہ حکومت نے ادارے سے کرپٹ عناصر کو ہٹانے اور نفاذ کی میکانزم کو مضبوط بنانے کے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔
شہباز شریف نے بتایا کہ غیر مستقیم ٹیکسز جیسے کہ سیلز ٹیکس میں ٹیکس سے بچاؤ کی وجہ سے قومی خزانے کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ مالیاتی سال 2025-26 میں نفاذی اقدامات کے ذریعے 900 ارب روپے کی وصولی کی گئی ہے، جسے ایک سنگ میل کامیابی قرار دیا گیا۔
امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی سفارشات
وزیراعظم نے کہا کہ کرپشن، سازباز اور ٹیکس سے بچاؤ کی وجہ سے پچھلے 2 ٹریلین روپے کے لگ بھگ نقصان ہوا تھا، جبکہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا کوئی پچھلی حکومت اس طرح کی قابل ذکر رقم واپس لا سکی تھی۔
انہوں نے امریکی ڈالر کے ذخائر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سیپٹمبر میں نیو یارک میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (آئی ایم ایف) کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان کی اصلاحی کوششوں کو مثبت قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی سربراہ نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اصلاحات کتنی تیزی سے نافذ کی گئیں اور پاکستان میں حقیقی تبدیلی آئی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سینئر سیف الدین عزیز اور وزیراعظم اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کوششوں کو سراہا جو ایران اور امریکہ کے درمیان 47 سال بعد اسلام آباد میں ڈائیلاگ کو ممکن بنایا۔
انہوں نے یاد دلایا کہ ان سفارتی کوششوں کے نتیجے میں جون مہینے میں اسلام آباد میمورینڈم آف انڈر اسٹینڈنگ پر دستخط ہوئے، جس سے علاقائی استحکام کی سمت ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔
شہباز شریف نے اپنے خطاب کا اختتام اقبال کے فلسفے پر کیا، جہاں انہوں نے محنت، ارادوں کی خلوص اور خود انحصاری کو قومی ترقی کی اہم چیزیں قرار دیا۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at 24NewsHD
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics