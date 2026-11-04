شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات، کے پی امور اور آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال
وزیراعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں امن و امان، خیبر پختونخوا کی صورتحال اور مجوزہ آئینی ترامیم پر بات چیت ہوئی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے منگل کی رات پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا۔ یہ خبر 24NewsHD ٹی وی چینل نے بدھ کے روز نشر کی۔ عشائیے میں ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ آئندہ قانون سازی پر بھی غور کیا گیا۔
ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان امن و امان کی صورتحال، خیبر پختونخوا میں گورننس کے معاملات، قانون سازی اور وفاقی حکومت کے آئندہ لائحہ عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔Also readامریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا اعلان، ڈیموکریٹس کو کامیابی کا امکان
خیبر پختونخوا کے گورنر کے کردار پر بات چیت
بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے صوبے کے معاملات میں گورنر فیصل کریم کنڈی کو زیادہ کردار دینے کا معاملہ اٹھایا۔
ذرائع نے بتایا کہ یہ نکتہ خیبر پختونخوا کے انتظامی امور سے جڑا ہوا ہے، اور اس پر وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے درمیان واضح موقف سامنے آیا۔
اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور حکومت و حزب اختلاف کے تعلقات بھی زیر بحث آئے، جس سے دونوں جماعتوں کے رابطوں کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
پیپلز پارٹی کے تحفظات اور آئینی ترامیم کا معاملہ
پیپلز پارٹی نے مجوزہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے سے پہلے اپنے ارکان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا کہ پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو شامل مشاورت رکھا جائے اور منظوری سے پہلے بلوں کے مسودے فراہم کیے جائیں۔
بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف کو زیر غور بلوں پر پیپلز پارٹی کے تحفظات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یقین دلایا کہ پارٹی کے خدشات دور کیے جائیں گے اور اسے اعتماد میں لیا جائے گا۔
انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی کا ایجنڈا
وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی اصلاحات سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل اور اس کے سربراہ کے انتخاب پر بھی بات چیت کی۔
ذرائع کے مطابق آئینی ترامیم آئندہ دنوں میں پارلیمنٹ میں پیش کی جانی ہیں، اس لیے مشاورت کا یہ عمل اہم سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم ذرائع نے کمیٹی کے ارکان یا سربراہ کے نام کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔
اس ملاقات سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئندہ قانون سازی کے معاملات پر رابطے جاری ہیں، اور آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں ہونے والی پیش رفت پر سب کی نظریں ہوں گی۔
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