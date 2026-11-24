شہباز شریف کا کشمیر حق خودارادیت اور ترقی کے حوالے سے اہم فیصلہ
وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد جموں و کشمیر کے وزیراعظم افتخار گیلانی سے ملاقات میں حق خودارادیت اور ترقیاتی منصوبوں پر بھرپور تعاون کا عہد کیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے آج آزاد جموں و کشمیر کے وزیراعظم سید افتخار گیلانی سے اہم ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان کے کشمیری عوام کے ساتھ پرعزم اتحاد کو دہرایا گیا۔ شہباز شریف نے یقین دلایا کہ ملک کشمیری عوام کی حقِ خودارادیت کے حصول تک ان کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔
سیاسی اور سفارتی تعاون کی نوید
وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔Also readPakistan's first astronaut Zeeshan Ali set for historic spaceflight
تقریبی پروگرام اور مقامی ترقی کے مراحل
ملاقات کے دوران وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سید افتخار گیلانی نے وزیراعظم پاکستان کو 100 روزہ ترقیاتی پروگرام کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ سید افتخار گیلانی نے وزیراعظم شہباز شریف کو آزاد کشمیر میں ان کے اعلیٰ دورے پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔
وزارتی اعلیٰ عہدیداروں کی شرکت اور کردار
اس اہم معاہدے میں وزیرِ اعظم کے معزز ساتھیوں کی شرکت بھی کلیدی حیثیت رکھتی تھی۔ ملاقات میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار موجود تھے۔ ان کے ساتھ وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام اور مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ بھی شریک تھے۔ ان تمام افسران کی موجودگی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ منصوبہ حکومتی سطح پر مکمل حمایت یافتہ ہے۔
تعمیری ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں
وزیراعظم شہباز شریف نے آہند جموں و کشمیر کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا عہد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مفتجموں و کشمیر کے ترقیاتی پروگرام میں پاکستان کی جانب سے بھرپور تعاون یقینی بنایا جائے گا۔ سید افتخار گیلانی نے بھی وزیراعظم شہباز شریف کے تعاون پر اظہارِ تشکر کیا۔
اس ملاقات کے ذریعے دونوں حکومتوں کے درمیان باہمی اعتماد اور ہم آہنگی کو مزید مستحکم بنانے کی کوشش کی گئی۔ کشمیری عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے کو تیز کرنے کے لیے دونوں فریقین نے متفقہ طور پر اہم فیصلے کیے۔
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