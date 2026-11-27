شہباز شریف کا ایس ایم ایس کے لیے قرضوں کی سہولت کے احکامات جاری
وزیراعظم شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے قرضوں کی پیچیدہ پروسیسنگ ختم کرنے اور کاروباری بہاؤ کو ضمانت ماننے کی ہدایت کردی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے جمعہ کے روز سرکاری حکام کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں ( ایس ایم ایس) کے لیے قرضوں کی فراہمی کی پیچیدہ پروسیسنگ کو آسان بنایا جائے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کاروباری اداروں کو مالی وسائل، کاروباری دستاویزات کی تیاری میں مدد اور مؤثر رہنمائی فراہم کریں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت کی کمر ہیں۔
قرضوں کے لیے کاروباری بہاؤ کو ضمانت مانا جائے
وزیراعظم شہباز شریف نے بینکنگ اداروں کو براہ راست ہدایت کی ہے کہ وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے قرضوں کی درخواستوں کا جائزہ لیتے وقت ان کے نقد بہاؤ (Cash Flow) کو ضمانت کے متبادل کے طور پر شامل کریں۔Also readجرمن ایئر لائن USC GmbH کو پاکستانی ایئر لائنز اتھارٹی سے منظوری
اس اقدام کا مقصد روایتی ضمانتوں کی سخت شرط کو ختم کرنا ہے تاکہ چھوٹے کاروبار آسانی سے مالی اعانت حاصل کر سکیں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان کاروباروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کاروباری مواقع میں توسیع ہوگی۔
بینکوں کو دستاویزی کارروائی آسان کرنے کی ہدایت
وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکومتی ڈیپارٹمنٹس کو ہدایت کی ہے کہ وہ بینکوں سے قرضوں کی منظوری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے متعلقہ ڈیٹا شیئر کریں۔ انہوں نے خاص طور پر ہدایت کی کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے بینکوں نے اپنے لینڈنگ کے تقاضوں کا جائزہ لیا جائے۔
اس سلسلے میں وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ حکومتی اداروں اور بینکوں کے درمیان ڈیٹا کا باہمی اشتراک قرضوں کی منظوری کے عمل میں کاغذی کارروائی کی کمی پیدا کرے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف ڈیٹا کی شفافیت ہی چھوٹے کاروباروں تک مالی وسائل کو تیزی سے پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔
برآمداتی کریڈٹ انشورنس اور ڈیجیٹل انوائسنگ
وزیراعظم شہباز شریف نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ برآمدی کریڈٹ انشورنس اور ڈیجیٹل انوائسنگ کے ذریعے سپلائی چین میں شامل ہونے والے کاروباروں کی آسانی سے مدد کی جائے۔ اس مقصد کے لیے متعلقہ حکام کو ضروری اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ کاروبار کو بین الاقوامی مارکیٹوں تک رسائی میں آسانی ہو۔
بینکوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو قرضوں کے علاوہ خطوطِ کریڈٹ اور بینک گارنٹی حاصل کرنے میں بھی مدد فراہم کریں۔ یہ اقدامات مقامی صنعت اور تجارت کو مضبوط بنانے اور معیشت میں استحکام لانے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at SAMAATV
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy