شہباز شریف اور اردوغان نے باہمی تعلقات مزید بہتر بنانے پر زور دیا
پاکستان اور ترکی کے وزرائے اعظم نے اینٹالیا میں ملاقات کی اور تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اینٹالیا میں منعقدہ COP31 لیڈرز سمٹ کے حاشیے پر باہمی ملاقات کی۔ اس اہم دورے کے دوران دونوں قیادتوں نے پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی اور استثنائی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنی مکمل رضامندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور اتحاد کو برقرار رکھنا دونوں ریاستوں اور وسیع خطے کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
تجارت اور دفاع میں تعاون کی توسیع
ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوغان نے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، توانائی اور کنیکٹیوٹی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ تعاون کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا اور مستقبل میں نئے اقتصادی مواقع کی تلاش اور جاری منصوبوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ معاشی مشترکہ فوائد دونوں ممالک کی شمولیتی ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔Also readBritish General Praises Muslim Soldiers' World War Role
اسلام آباد یادداشت اور منطقہ امن
اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کے ممالک، خاص طور پر مکہ آرڈر کے ارکان کی طرف سے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو فروغ دینے کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ صدر اردوغان نے اسلام آباد میں معاہدے پر دستخطوں کی تکمیل میں پاکستان کے تعمیراتی کردار اور ثالثی کی کوششوں کی خوب تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تمام فریقین کو اسلام آباد یادداشت کے تحت اپنے عہدوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔
بنیادی مفادات اور سفارتی حمایت
وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ترک ہم منصب کو سفارتی کوششوں کے دوران ان کی مسلسل حمایت اور قریبی ہم آہنگی پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں قیادتوں نے اپنی تمام کور نیشنل انٹرسٹ یعنی بنیادی قومی مفادات کے معاملات میں باہمی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے تاریخی رشتوں اور خطے میں امن و ترقی کی مشترکہ منصوبہ بندی کو مدنظر رکھتے ہوئے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
اینٹالیا میں دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات
COP31 عالمی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی مکمل ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان واپس روانہ ہو گئے۔ اینٹالیا میں موجودگی کے دوران انہوں نے متعدد دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ بھی باہمی ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنا اور مختلف بین الاقوامی چیلنجز کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے مشترکہ اقدامات پر رائے کا اظہار کرنا تھا۔
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