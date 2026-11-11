شہباز شریف کا کوشٹ میں پولیس شہدا کو خراج عقیدت، دہشت گردی کے خاتمے کا عہد
وزیر اعظم شہباز شریف نے کوشٹ کے واقعے میں شہید ہونے والے 10 پولیس افسران کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردی سے کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی اور ملزمان کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوشٹ میں پولیس اہلکاروں کے شہادت کے واقعے پر گہرے جذباتی ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان میں امن و استحکام کے لیے حکومت کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کے لیے موجودہ چیلنجز کے باوجود حکومت کا ارادہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے حتمی ہے۔
کوشٹ آپریشن میں 10 اہلکار شہید
منگل کی شام گمبٹ ایریا میں غیر قانونی سونا ڈھالنے کے خلاف کیے گئے آپریشن کے دوران پولیس فورس اور دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی تیز فائرنگ میں دس پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ان شہیدہ ہونے والوں میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس حیدر زمان بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے فرائض کو نبھاتے ہوئے جان کی بازی لگا دی۔Also readکراچی میں بس اسٹینڈ پر کھڑی لڑکی کو تنگ کرنے پر 2 لڑکوں کو دو دو سال قید - ایکسپریس اردو
حکام کے مطابق اس آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے 18 ارکان کو ہلاک کیا گیا تھا جو فیض الخوارج کے نام سے معروف گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کارروائی کے بعد جب پولیس اہلکار اپنے اپنے اسٹیشنز کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو ان پر دہشت گردوں نے اچانک حملہ بول دیا۔
جرمی عناصر اور دہشت گردوں کا سنگم
وزیر اعظم شہباز شریف نے اس واقعے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مجرم عناصر اور فیض الخوارج کے درمیان موجود گٹھ جوڑ ایک شرارتی کوشش ہے جس کا مقصد ملک میں بے چینی اور عدم تحفظ پھیلانا ہے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ حملہ کسی اتفاقیہ واقعے کا نام نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند سازش ہے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ دہشت گردوں نے مجرم عناصر کی ہدایت پر پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا بھی نوٹ لیا کہ دہشت گردوں کا خاتمہ خیبرپختونخوا پولیس کے عزم کا ثبوت ہے جو کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی پرعزم موقف کو واضح کرتا ہے۔
شہدا کے خاندانوں سے تعزیت اور نعرہ
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شہید ہو جانے والے تمام پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے شہید ڈی ایس پی حیدر زمان اور دیگر اہلکاروں کی بہادری اور فرائض کی انجام دہی کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔
وزیر اعظم نے اپنے بیان میں زور دیا کہ پولیس اہلکاروں نے اپنے قربانیوں سے ایک بہترین مثال قائم کی ہے جو قوم کے لیے تحسین کا متقاضی ہے۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ شہید ہونے والے اہلکاروں کے اہلخانہ کو بھی بھاری مالی امداد اور دیگر خدمات فراہم کی جائیں گی تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔
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