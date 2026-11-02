شہباز شریف اور لئی ہائیشنگ کے درمیان پاک چین تعلقات پر اہم ملاقات
وزیراعظم شہباز شریف نے چینی وفد سے ملاقات میں پاک چین دوستی کو مضبوط بنانے، تجارت اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔
اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز چین کے عہدیدار لئی ہائیشنگ کی قیادت میں آنے والے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، باہمی اعتماد کو برقرار رکھنے اور مشترکہ مفادات کے تحت اقتصادی و تکنیکی تعاون بڑھانے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی صرف سرکاری سطح پر نہیں بلکہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان گہرے رشتوں پر مبنی ہے۔
باہمی اعتماد اور سیاسی رابطے
وزیراعظم شہباز شریف نے لئی ہائیشنگ کو خیرمقدم کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان اور چین کا تعلق ایک وقت پرستی اور پرکھے ہوئے 'آل ویدر سٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ' پر استوار ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ باہمی اعتماد، احترام اور مشترکہ مفادات ہی اس رشتے کی بنیاد ہیں۔ وزیراعظم نے محسوس کیا کہ سیاسی سطح پر مسلسل رابطے اور باقاعدہ پارٹی سے پارٹی مفاہمت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
اس موقع پر وزیراعظم نے مرکزی کومنٹ پارٹی آف چین کے انٹرنیشنل ڈیپارٹمنٹ (IDCPC) کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی عہدیدار کا پاکستان آنے کا مقصد ان ادارتی روابط کو مضبوط کرنا اور دونوں ممالک کی سیاسی قیادت کے درمیان تعاون کو آسان بنانا ہے۔ وزیراعظم کا ماننا ہے کہ باقاعدہ سیاسی تبادلہ خیال ہی دونوں ممالک کے درمیان باہمی سمجھ بوجھ کو گہرا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
تجارت اور ٹیکنالوجی میں تعاون
وزیراعظم نے چینی وفد کو بتایا کہ دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، خطی رابطے، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں شراکت داری کو وسعت دینے کے پرعزم ہیں۔ انہوں نے زراعت کی جدید کاری اور سی پیک کے تحت چلنے والے منصوبوں کو تیز کرنے پر بھی خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اقتصادی اشتراک کو بڑھانے کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
لئی ہائیشنگ نے وزیراعظم کو چین کی قیادت کی سلامی پہنچاتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کیساتھ اپنی دوستی کو مزید گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے اعلیٰ سطحی ملاقاتوں اور پارٹی سے پارٹی مذاکرات میں آنے والی مثبت رفتار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اور ادارتی چینلز کے ذریعے کام کرنے سے دونوں ممالک کا باہمی تعلق مزید مضبوط ہوگا اور یہ رشتہ آئندہ نسلوں کے لیے مثالی ثابت ہوگا۔
علاقائی اور بین الاقوامی امور
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے عہدیداروں نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے یہ بات واضح کی کہ وہ ایسے امور پر جن میں باہمی دلچسپی ہو، قریبی ہم آہنگی اور تعاون برقرار رکھیں گے۔ اس میں دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ کثیر الجہتی فورمز پر مشاورت کو بھی شامل کیا گیا۔ دونوں فریقین نے یہ احساس کیا کہ بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی مناظر میں بھی سیاسی مشاورت اور سفارتی ہم آہنگی کا اہم کردار ہے۔
ملاقات کے اختتام پر وزیراعظم شہباز شریف نے لئی ہائیشنگ اور دیگر چینی افسران کے لیے شام کا باقاعدہ دعوتی ڈنر کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں دونوں ممالک کے درمیان رشتے کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا گیا۔ وزیراعظم نے اس بات کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان چین کیساتھ اپنے رشتے کو دنیا میں مثال کے طور پر پیش کرے گا اور اسے مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔
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