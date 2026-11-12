شہباز شریف اور اردگان کی ملاقات، پاک ترکی تعلقات کی مضبوطی پر زور
وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے صدر اردگان سے ملاقات کی جہاں تجارت، دفاع اور علاقائی امن کے شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر اہم اتفاق رائے ظاہر کیا گیا۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کے روز کوپ31 لیڈرز سمٹ کے سائیڈ لائنز پر ترکی کے صدر ریسپے тайیپ اردگان سے ملاقات کی۔ اس اہم تاریخی ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور حکمت عملی روابط کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، توانائی اور علاقائی کنیکٹیویٹی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر خصوصی توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے امن اور استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کو بھی دوبارہ واضح کیا۔
باسیلٹرل تعاون اور تاریخی رشتوں کا جائزہ
دونوں قیادتوں نے موجودہ تعلقات کی ترقی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور ترکی کے لمحاتی تاریخی اور بھائی چارے کے رشتوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے باہمی تعاون کو بڑھانے کے متعدد مواقع پر غور کیا اور جاری منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے پر زور دیا۔ نئے اقتصادی شراکت داری کے شعبوں کی تلاش بھی اس ملاقات کا اہم حصہ تھی۔ دونوں فریقین نے اپنے سفارتی اور معاشی اشتراک کو آگے بڑھانے کے لیے یکجا ہونے کا عہد کیا۔Also readبزنس مینز پروگریسو پینل نے ای یو جی کی صدارتی امیدوار کے نامے کی بے الشرط حمایت کا اعلان
علاقائی صورتحال اور اسلام آباد مضمون پر تبادلہ خیال
ملاقات کے دوران عالمی اور علاقائی حالات پر بھی گہری غور و خوض کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے کے ممالک، خاص طور پر میمبرز آف مکہ اکارڈ کی سفارتی کوششوں کا ذکر کیا جو تناؤ کو کم کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ صدر اردگان نے پاکستان کی تعمیرِ امن سفارتی کردار کی تعریف کی جو اسلام آباد مضمون برائے افہام و تفہیم کے دستخط میں مددگار ثابت ہوا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے ثالثی کے کوششوں نے خطے میں پرامن فضا قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
باہمی اعتماد اور مستقبل کے اقدامات
وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر اردگان کو پاکستٰن کی سفارتی کوششوں میں ان کے مسلسل تعاون اور قریبی ہم آہنگی پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ تمام فریقین کو اسلام آباد مضمون کے تحت اپنے عہدوں کو پورا کرنا چاہیے تاکہ پورے خطے میں دیرپا امن قائم ہو سکے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے اہم قومی مفادات میں آپس میں حمایت کا اعادہ کیا اور اعتماد و بھائی چارے کے اپنے طویل عرصے کے رشتے کو اجاگر کیا۔
حکمت عملی شراکت داری کو آگے بڑھانے کا عہد
ملاقات کے اختتام پر دونوں سربراہان مملکت نے پاکستان اور ترکی کے درمیان حکمت عملی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کو دوبارہ واضح کیا۔ انہوں نے علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اقدامات کو جاری رکھنے کا عزم کیا۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور معاشی ہم آہنگی کی ایک نئی مثال قائم کرتی ہے۔ آنے والے دنوں میں ان سفارتی کوششوں کے عملی نتائج دیکھے جانے کا امکان ہے۔
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