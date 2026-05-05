شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا

پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات پر حملہ کرنے پر شدید اعتراض کیا اور کہا کہ جنگ بندی کی مکمل پالنیگی ضروری ہے تاکہ منطقے میں صلح اور استقرار قائم ہو سکے. فجیرہ میں ڈرون حملے کے بعد آگ لگنے کی خبر بھی سامنے آئی ہے. ایران نے امریکی جنگی جہاز کو واپس لانا دعویٰ کیا ہے، لیکن امریکا نے یہ دعویٰ رد کیا ہے.
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے جنگی حملوں کی نندیدگی کی. وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات پر ہتھیاروں سے حملہ کرنے پر شدید اعتراض کیا اور کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے قائدین اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے.
شہباز شریف نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شیخ محمد بن زاید آل نہیان، متحدہ عرب امارات کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. انھوں نے کہا کہ جنگ بندی کی مکمل پالنیگی ضروری ہے تاکہ دیپلماسی کے لیے جگہ بن سکے اور منطقے میں طویل مدت کی سلامتی اور صلح کی راہ بن سکے.
دوسری طرف، فجیرہ کے حکومتی اداروں نے کہا کہ منگل کو فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگ گئی تھی، جو ایران سے آنے والے ڈرون حملے کے بعد ہوئی. پاکستان نے متحدہ عرب امارات میں مدنی بناساختوں پر حملہ کرنے پر شدید اعتراض کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر کہا کہ ہم متحدہ عرب امارات کے قائدین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں.
فجیرہ میڈیا آفس کے مطابق، مدنی دفاع کے ٹیموں کو فوری طور پر آگ کو کنٹرول کرنے اور متاثرہ جگہ کو محفوظ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. ایرانی حکومتی اداروں نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا. یہ واقعہ ہورموز تنگہ میں نئی تناؤ کے پس منظر میں ہوا، جو عالمی سطح پر سب سے زیادہ اہم سمندری راستے میں سے ایک ہے.
ایران نے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ امریکی جنگی جہاز کو واپس لانا پڑا جب وہ تنگہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. ایرانی بحریہ نے کہا کہ وہ نے امریکی-صیونیستی جنگی جہازوں کو تنگہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک فوری اور فیصلہ کن خبردار کردیا.
ایران کی نصف سرکاری فارس نیوز ایجنسی نے بعد میں بتایا کہ دو میسلز جاسک بندر کے قریب ایک جہاز کو مارے گئے، جو ہورموز تنگہ کے جنوبی سرے پر واقع ہے، جہاں ایران کی ایک بڑی بحریہ بیس ہے. لیکن ایک امریکی اعلیٰ مقام نے فوری طور پر یہ دعویٰ رد کیا اور کہا کہ کوئی امریکی جنگی جہاز مارا نہیں گیا.
جدید ترین واقعات نے خلیج میں تناؤ کو مزید بڑھا دیا ہے، جس سے منطقے کی امنیتی صورت حال اور عالمی توانائی کے راستوں کی استقرار پر نئی چنگھانسیں پیدا ہو گئی ہیں
پاکستان متحدہ عرب امارات شہباز شریف جنگ بندی ہورموز تنگہ