شہباز شریف کی سفارتی کامیابیوں کو اقتصادی فائدے میں تبدیل کرنے کی کال
وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی ورکشاپ میں سفارتی کامیابیوں کو اقتصادی فوائد میں تبدیل کرنے، ٹیکس اصلاحات، خاندانی منصوبہ بندی اور معدنیات کی ترقی پر زور دیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں منعقدہ قومی سلامتی ورکشاپ کے دوران ایک واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سفارتی اور عسکری کامیابیوں کو حقیقی اقتصادی فوائد میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے معیشت کو عدم استحکام کے راستے سے ہٹانے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں اور ساختی اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ وزیراعظم نے اس موقع پر ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو ایک ٹکٹائی بیمپ قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے فوری اور مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے۔
آپیکس کمیٹی اور ٹاسک فورس کا قیام
شہباز شریف نے بتایا کہ آبادی کی شرحِ نمو کو کنٹرول کرنے کے لیے جلد ایک آپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وزیر صحت ڈاکٹر شبانہ کے ساتھ ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے جس کی سربراہی خود وزیراعظم کر رہے ہیں تاکہ آبادی سے متعلقہ اقدامات پر نگرانی کی جا سکے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ اگر آبادی کے مسئلے کا فوری حل نہیں نکالا گیا تو ملک بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں سنگین دشواریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔Also readBody Fat Loss: The Science of Where Fat Goes
معدنیات کی ترقی اور قانونی تحفظات
وزیراعظم نے خيبر پختونخوا میں غیر قانونی سونے کی کان کنی کو مکمل طور پر روکنے کی خبر دی اور کہا کہ حکومت کا مقصد خام مال برآمد کرنے کے بجائے بنانے اور پروسیسنگ کی سہولیات قائم کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معدنیات کی ترقی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے جس کے تحت کمپنیوں کو طے شدہ مدت کے اندر سلٹرز قائم کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ، وفاقی حکومت نے بحران کے ابتدائی ہفتوں میں 28 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے جبکہ ایندھن پر 50 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔
سفارتی کامیابیاں اور بین الاقوامی روابط
شہباز شریف نے ایران اور امریکہ کو اسلام آباد میں مذاکراتی میز پر لانے کو 47 سال بعد پاکستان کی ایک غیر معمولی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے فیلڈ مارشل قمر جاوید باجوہ اور وزیراعظم اور وزیر خارجہ ایسیق دار کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے دونے ممالک کے درمیان اسلام آباد میمورنڈم آف انڈر سٹینڈنگ پر دستخط ہوئے۔ وزیراعظم نے تصدیق کی کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے سچے اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
ٹیکس اصلاحات اور معاشی اشاریے
وزیراعظم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں وسیع پیمانے پر ٹیکس کی چوری کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ڈھائی سالوں میں ٹیکس کی وصولی بہتر بنانے کے لیے طویل تاخیر شید اصلاحات کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مالیاتی سال 2025-26 میں ٹیکس کی چوری اور کرپشن کو روکنے کے اقدامات کے تحت 900 ارب روپے کی ریکورڈ رقم برآمد کی گئی ہے۔ شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ پہلی بار ایف بی آر سے کرپٹ عناصر کو نکالا گیا ہے۔
معاشی نمو اور برآمدات کا رجحان
وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی جی ڈی پی کی نمو شرح اس سال 3.5 فیصد متوقع ہے لیکن ملک کو اسے 6 فیصد سے اوپر لے جانا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بین الاقوامی ذخائر تاریخ میں ممکنہ طور پر سب سے زیادہ سطح پر ہیں۔ برآمدات کی بات کی جائے تو مالی سال کے پہلے تین ماہ میں برآمدات میں 8 فیصد کا اضافہ ہوا ہے جبکہ آئی ٹی برآمدات 1.5 ارب ڈالر سے بڑھ کر 4.6 ارب ڈالر ہو گئی ہیں۔ وزیراعظم نے زراعت کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا اور اس کی جدید کاری پر زور دیا۔
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