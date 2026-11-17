شہباز شریف کا تیزی سے نوجوانوں کو عالمی مارکیٹوں میں رسائی دینے کا اعلان
وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈیور گروپ سے ملاقات میں بتایا کہ حکومت نوجوان کاروباریوں کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے آئی ٹی پارک اور دیگر اقدامات سے کھلی دل سے تعاون کر رہی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز اسلام آباد میں انڈیور گروپ کے وفد سے ہونیوالی ملاقات میں زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ہنرمند اور نوجوان نسل میں کاروباری صلاحیتوں کا بہت بڑا ذخیرہ پوشیدہ ہے۔ انہوں نے واضح اشارہ دیا کہ اسٹارٹ اپس اور نئے کاروباری اداروں کو بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی فراہم کر کے انہیں عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے ممکنہ مواقع دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ حکومت کا مقصد نوجوان کاروباریوں کو اپنے کاروبار شروع کرنے اور اسے توسیع دینے کے لیے ایک ایسا موزوں اور موثر ماحول فراہم کرنا ہے۔
آئی ٹی پارک کا افتتاح اور نیا ماحول
وزیر اعظم شہباز شریف نے تصدیق کی کہ اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کا تازہ ترین افتتاح ہوا ہے جس میں اسٹارٹ اپس کے لیے تمام جدید سہولیات میسر ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ پارک جدید آئی ٹی ایکو سسٹم کے طور پر کام کرے گا جہاں تعلیمی ادارے اور صنعتی شعبے کے درمیان مؤثر تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، جدت طرازی اور کاروباری سوچ پاکستان کی اقتصادی نشونما کے کلیدی محرکات ہیں جنہیں حکومتی پالیسیوں کے ذریعے مضبوط بنایا جا رہا ہے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
انڈیور گروپ کی عالمی شراکت داری
شہباز شریف نے انڈیور گروپ کی عالمی سطح پر پائے جانے والی تجربہ کاری اور پاکستان میں کاروباری روح کو فروغ دینے میں اس کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے اس گروپ کو ہدایت کی کہ وہ پاکستانی کاروباری افراد کی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے خواہش ظاہر کی کہ انڈیور گروپ بین الاقوامی مینٹرشپ کے نظام کو مستحکم کرے اور کاروباریوں کو بیرون ملک سرمایہ کاروں سے جوڑنے میں کلیدی حیثیت رکھے تاکہ وہ عالمی معیشت کا حصہ بن سکیں۔
حکومتی پالیسیاں اور نجی شعبہ
وزیر اعظم نے تصدیق کی کہ حکومت سرمایہ کاری اور نجی شعبے کے ساتھ تعاون کو فروغ دے رہی ہے تاکہ کاروباری ماحول کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی اور کاروباری خیالات اب صرف انتخابی نہیں بلکہ بقا کا تقاضا بن چکے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ اگر نوجوانوں کو مناسب رہنمائی اور وسائل میسر آئیں تو وہ ملکی معیشت کو نئی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئی ٹی سیکٹر کو ترجیحی بنیادوں پر پروموٹ کیا جا رہا ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور معاشی اثرات
اس ملاقات کے دوران طے پایا کہ آئی ٹی پارک کے ذریعے نوجوانوں کو عالمی مارکیٹوں میں براہ راست کھلنا ممکن ہو گا۔ انڈیور گروپ کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے بین الاقوامی نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی کاروباریوں کو غیر ملکی سرمایہ کاروں سے ملیں۔ اس نئے اقدام کا مقصد نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا کرنا بلکہ پاکستان کو ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک قابل ذکر مقام عطا کرنا بھی ہے۔
نوجوانوں کے لیے نئی راہیں
وزیر اعظم شہباز شریف کا ماننا ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور انہیں عالمی معیاری تربیت دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسلام آباد آئی ٹی پارک کا قیام اس طرف ایک اہم قدم ہے جو تعلیمی اور صنعتی شعبوں کے درمیان بندشوں کو ختم کرے گا۔ اس پروجیکٹ کے تحت امید کی جا رہی ہے کہ متعدد اسٹارٹ اپس کو فائدہ ہو گا اور وہ اپنی مصنوعات اور خدمات کو عالمی سطح پر متعارف کرا سکیں گے۔
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