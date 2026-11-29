شہباز شریف: سفارتی کامیابیوں کو معاشی فائدے میں تبدیل کریں
وزیراعظم شہباز شریف نے زور دیا کہ دفاعی اور سفارتی کامیابیوں کو معاشی فوائد میں تبدیل کیا جائے۔ جی ڈی پی نمو 6 فیصد، آئی ٹی برآمدات 4 ارب ڈالر پہنچ گئی ہیں۔
وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے عوامی خوشحالی اور معاشی استحکام کے لیے دفاعی اور سفارتی محاذ پر حاصل کردہ کامیابیوں کو مالی فائدے میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن کے قیام اور بین الاقوامی سفارتی کامیابیوں کا براہ راست فائدہ عوام کی بہتری کے لیے اٹھانا ہوگا۔
ایران امریکہ مذاکرات اور دفاعی معاہدے
اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان 47 سال بعد مذاکرات کی میز پر لانے کو وزیراعظم نے غیر معمولی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں کیں جس کے نتیجے میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔Also readPM Shehbaz urges unity, tough choices to ease Pakistan’s debt burden
وزیراعظم نے وضاحت کی کہ پاکستان ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات، امریکہ اور خلیجی ممالک کے ساتھ بہترین روابط، اور سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کر چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان طے پایا گیا سہ فریقی دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ علاقائی سلامتی اور ترقی کے لیے ہے۔
ایف بی آر اصلاحات اور ٹیکس کی وصولی
محکمہ انکم ٹیکس کی اصلاحات کے حوالے سے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ ڈھائی سال میں ایف بی آر کے عمل میں لائی گئی تبدیلیوں کی تفصیلات فراہم کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہائی کرپٹ عناصر کو ادارے سے نکالا گیا اور پہلی مرتبہ مالی سال 2025-26 میں اصلاحات کے نفاذ سے 900 ارب روپے کی وصولی ہوئی ہے۔
انہوں نے یہ کامیابی سیلز ٹیکس جیسے بالواسطہ ٹیکسوں میں چوری روکنے اور کرپشن کے خاتمے کا نتیجہ قرار دیا۔ وزیراعظم نے نیویارک میں آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کے ان جملوں کی بھی یاد دہانی کرائی کہ پاکستان اب بدل چکا ہے، جسے پوری قوم کے لیے باعثِ فخر قرار دیا گیا۔
معاشی نمو اور آئی ٹی برآمدات کا ریکارڈ
معاشی اعداد و شمار کی روشنی میں وزیراعظم نے بتایا کہ رواں سال پاکستان کی جی ڈی پی شرح نمو ساڑھے تین فیصد متوقع ہے، لیکن ملک کو جلد کم از کم چھ فیصد جی ڈی پی گروتھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے زرمبادلہ کے ذخائر میں ممکنہ تاریخی بلندی اور برآمدات میں 8 فیصد اضافے کی تصدیق کی۔
آئی ٹی سیکٹر کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی برآمدات 4 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، جو کہ تین سال پہلے ڈیڑھ ارب ڈالر کے قریب تھیں۔ یہ ڈیٹا ملک کی ٹیکسٹائل اور دیگر برآمداتی صلاحیتوں میں نمایاں اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔
نوجوانوں کی تربیت اور دانش اسکول
وزیراعظم نے نوجوانوں کو پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع اور چیلنج قرار دیا، جس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور پیداواری روزگار فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وزیر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام شزا فاطمہ خواجہ اور چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر نوجوانوں کی تربیت کے لیے مکمل تعاون کر رہی ہے۔
آزاد کشمیر میں تعلیمی اداروں کے قیام کے حوالے سے وزیراعظم نے بتایا کہ بھمبر میں پہلا دانش اسکول دسمبر میں مکمل ہو جائے گا اور باغ میں دوسرا اسکول قائم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ اسکول میرٹ پر مستحق طلبہ کو داخلے دیں گے جو کہ علاقے کے تعلیمی منظر نامے کو تبدیل کر دیں گے۔
آبادیاتی چیلنجز اور مستقبل کے اقدامات
بڑھتی ہوئی آبادی کو معاشی ترقی کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے حکومت کی جانب سے ٹاسک فورس قائم کرنے اور اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے شیڈول کی وضاحت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے آبادی کے مسئلے کو نمٹنا انتہائی ضروری ہے۔
وزیراعظم نے حتمی طور پر یہ کہا کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور نوجوانوں کو بااختیار بنائے بغیر پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تمام تر سفارتی اور معاشی کوششوں کا مقصد قوم کی خوشحالی کو یقینی بنانا ہے۔
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