شہباز شریف نے آذربائیجان کے یوم فتح کی سالگرہ پر مبارکباد دی
وزیراعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر اور عوام کو یوم فتح کی سالگرہ پر مبارکباد دی۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور دیا۔
وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے آذربائیجان کے یوم فتح کی چھٹی سالگرہ کے موقع پر ایک پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور اس ملک کے عوام کو اس اہم قومی تقریب پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے اس موقع کو خطے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا۔
پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ آٹھ نومبر آذربائیجان کی قوم کی جرأت، عزم اور قربانیوں کی تاریخی یادگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان نے تقریباً تین دہائیوں بعد اپنی علاقائی سالمیت بحال کی ہے۔ یہ کامیابی شہداء کی عظیم قربانیوں کا براہِ راست نتیجہ ہے۔Also readFirst Muslim US Senator Abdul El-Sayed Launches Habibi PAC
دوستی اور برادرانہ تعلقات
وزیراعظم نے تاکید کی کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ اس وقت بھی کھڑا تھا اور مستقبل میں بھی ہمیشہ ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دوستی اور برادرانہ تعلقات ناقابلِ شکست ہیں۔ یہ تعلقات دونوں ممالک کے عوام کے مفادات میں ہیں۔
شہباز شریف نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال باکو میں یوم فتح کی پریڈ میں انہیں صدر الہام علیوف کے ہمراہ شرکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ باکو میں یوم فتح کی پریڈ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کی عکاس تھی۔ یہ تقریب سفارتی قربت کا ثبوت ہے۔
امن اور خوشحالی کی خواہش
اپنے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے دعا کی کہ آذربائیجان ترقی کی نئی منازل طے کرتا رہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جنوبی قفقاز کا خطہ پائیدار امن اور مشترکہ خوشحالی کی جانب گامزن ہو۔ یہ خطے کی استحکام کے لیے اہم ہے۔
پیغام کے اختتام پر وزیراعظم نے آذربائیجان کے صدر کے نام پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت بیان کی۔
پاکستان میں دیگر واقعات
دوسری جانب بہاولنگر میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں آوارہ کتوں نے بارہ سالہ طالبہ کو نوچ کر کھاتے رہے۔ معصوم بچی تڑپ تڑپ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ یہ واقعہ معاشرے میں تشویش کا باعث بنا۔
لاہور میں بھی موٹروے ایم ٹو پر ایک حادثہ پیش آیا۔ تبلیغی اجتماع کے شرکاء کی بس کو حادثہ ہوا جس کے پانچ افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ سفر کے دوران ہونے والی ایک اور ناخوشگوار واقعہ ہے۔
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