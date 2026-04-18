شہریوں کو فراڈ کا نشانہ بنانے والے 3 ملزمان گرفتار: حساس اداروں کے افسران بن کر لوٹ مار

نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (NCCIA) نے کراچی میں ایک کامیاب کارروائی کے دوران پولیس اور حساس اداروں کے افسران بن کر شہریوں سے فراڈ کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان مختلف اشیاء کا آرڈر دے کر رقم ادا نہ کرنے اور کروڑوں روپے کی لوٹ مار میں ملوث تھے۔
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ( NCCIA ) نے ایک کامیاب کارروائی کے دوران شہریوں کو پولیس اور حساس اداروں کے افسران کا روپ دھار کر فون کالز کے ذریعے فراڈ کا نشانہ بنانے والے ایک گروہ کے تین اہم کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کارروائی کراچی کے علاقے قائد آباد میں کی گئی۔ حکام کے مطابق، یہ گروہ گزشتہ کئی برسوں سے نہایت مہارت سے لوگوں کو لوٹ رہا تھا اور اب ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں گروہ کا سرغنہ ابوبکر، نصیر احمد اور محمد محسن شامل ہیں۔ یہ ملزمان عوام کو مختلف
بہانوں سے فون کر کے انہیں اپنی مددگار بنا کر ان سے بھاری رقوم بٹورتے تھے۔ ملزمان صرف فون کالز کے ذریعے فراڈ تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ وہ مختلف اشیاء کا بڑے پیمانے پر آرڈر دے کر انہیں وصول کرتے اور پھر ان کی رقم ادا کرنے سے مکمل طور پر گریز کرتے تھے۔ اس طرح وہ دکانداروں اور کاروباروں کو بھی بھاری مالی نقصان پہنچا رہے تھے۔ NCCIA حکام کا کہنا ہے کہ اس گروہ نے مختلف سموں کے ذریعے شہریوں کو کروڑوں روپے سے محروم کر دیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ گرفتار ملزمان میں سے دو، یعنی محمد حسن اور نصیر احمد، ایک معروف سیلولر کمپنی کے فرنچائز سے وابستہ ہیں اور ان کا تعلق گروہ کے سرغنہ ابوبکر سے ہے، جو انہیں سمز کی فراہمی میں مدد فراہم کرتے تھے۔ یہ سمز پھر فراڈ کی کالز کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ اس طرح یہ گروہ نہایت منظم انداز میں کام کر رہا تھا اور شہریوں کو اپنی لوٹ مار کا شکار بنا رہا تھا۔ یہ گرفتاری سائبر کرائم کے خلاف جاری کوششوں میں ایک اہم کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ NCCIA شہریوں پر زور دیتی ہے کہ وہ مشکوک فون کالز اور پیغامات کے حوالے سے مکمل طور پر ہوشیار رہیں اور کسی بھی صورت میں اپنی ذاتی معلومات یا بینکنگ تفصیلات کسی انجان شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ایسے معاملات کی فوری اطلاع متعلقہ حکام کو دینی چاہیے تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے۔ اس طرح کے فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی اور متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوششیں بھی جاری رہیں گی۔
NCCIA سائبر کرائم فراڈ گرفتاری کراچی
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
NCCIA granted power to seize properties linked to major Cybercrime casesISLAMABAD: Pakistan’s Ministry of Interior has issued new rules for the National Cyber Crime Investigation Agency (NCCIA), giving
Read more »
Ducky Bhai's handcuffs video divides internet communityDucky Bhai was detained by the NCCIA on charges of promoting gambling
Read more »
IHC orders recovery of missing NCCIA deputy director within three daysIHC orders recovery of missing NCCIA deputy director within three days
Read more »
Lahore court approves three-day remand of NCCIA officials in bribery caseLahore court approves three-day remand of NCCIA officials in bribery case
Read more »
Court approves three-day physical remand of Six NCCIA Officers amid allegations of briberyCourt approves three-day physical remand of Six NCCIA Officers amid allegations of bribery
Read more »
Court seeks report on Ducky Bhai's plea for return of accounts, ATM cardsThe court has directed the NCCIA to present the report by 15 December.
Read more »