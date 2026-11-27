شہری نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کا متحمل: مطالبہ اور ضروریات کا تجزیہ
پاکستان کے شہری نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کو ناگزیر قرار دیتے ہیں تاکہ یکساں ترقی، روزگار اور بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
پاکستان بھر کے شہریوں نے بہتر انتظامی نظام، یکساں ترقی اور بنیادی مسائل کے حل کے لیے نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کو ناگزیر قرار دے دیا ہے۔
گوادر، لسبیلہ اور کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ آبادی میں اضافے اور انتظامی مشکلات کے باعث موجودہ نظام عوام کی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات کا شکار ہے، اس لیے نئے صوبوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔Also readPakistan, Saudi Arabia, Türkiye Boost Defence Ties
انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی اور ترقی
شہریوں کے مطابق نئے صوبے اور انتظامی یونٹس بننے سے ترقیاتی کاموں میں تیزی آئے گی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور دور دراز علاقوں کو بھی حکومتی توجہ حاصل ہوگی۔
ان کا کہنا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی سے عوام کے لیے حکومتی اداروں تک رسائی آسان ہوگی اور مقامی مسائل بہتر انداز میں حل کیے جاسکیں گے۔
گوادر اور لسبیلہ کے مقامی مطالبات
گوادر اور لسبیلہ کے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ان علاقوں کو الگ انتظامی یونٹس میں تبدیل کیا جائے تاکہ مقامی آبادی کو بنیادی سہولیات اور حکومتی وسائل تک بہتر رسائی مل سکے۔
ان کے مطابق نئے انتظامی یونٹس کے قیام سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور علاقے کی ترقی میں تیزی آئے گی۔
بجلی، پانی اور کرپشن کے خلاف عوامی آواز
شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن، بے روزگاری اور بجلی و پانی جیسے بنیادی مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی ضروری ہے۔
ان کے مطابق نئے صوبوں کے قیام سے انتظامی معاملات بہتر بنانے اور ملک کے تمام علاقوں میں یکساں ترقی کو یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
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