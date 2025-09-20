شہر میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف پولیس کی کارروائیاں: متعدد ملزمان گرفتار

شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس اور اسٹریٹ کریمنلز کے درمیان جھڑپیں، متعدد ملزمان گرفتار، زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی گئی، فرار ملزمان کی تلاش جاری۔
شہر میں پولیس کی اسٹریٹ کریمنلز کے خلاف کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں میں کئی ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کارروائیوں کا مقصد شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا اور جرائم پیشہ افراد کا قلع قمع کرنا ہے۔ ترجمان ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کے مطابق، تھانہ بلال کالونی کی حدود میں واقع بلدیہ اسکول سیکٹر 5-ڈی کی سناٹا گلی میں پولیس کا اسٹریٹ کریمنلز سے مقابلہ ہوا، جس کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ ایک اور ساتھی کو
حراست میں لیا گیا۔ تاہم، ان کا تیسرا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فائرنگ کرتا ہوا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔\زخمی ملزم کی شناخت محمد شیراز ولد محمد رمضان سے ہوئی ہے۔ اس کی گرفتاری کے بعد، پولیس نے اس کے قبضے سے ایک 9 ایم ایم پستول، تین راؤنڈ لوڈ میگزین، ایک خول اور چھینا گیا موبائل فون برآمد کیا۔ گرفتار دوسرے ملزم کی شناخت اسد ولد امان اللہ کے نام سے کی گئی، جس سے 30 بور پستول بمعہ تین راؤنڈ لوڈ میگزین اور ایک خول برآمد ہوا۔ پولیس نے موقع سے بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لی، اور اس سلسلے میں مزید تفتیش کے لیے سی پی ایس سی سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے فرار ملزم محمد اللہ محسود کی گرفتاری کے لیے متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں اور اس کی تلاش جاری ہے۔ اس کے علاوہ، ضلع ملیر کے علاقے ابراہیم حیدری بے نظیر چوک پر بھی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ یہ واقعات پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری سخت کارروائیوں کا حصہ ہیں۔\ترجمان ضلع ملیر پولیس کے مطابق، گرفتار ملزم کے قبضے سے 30 بور پستول بمعہ ایمونیشن اور کیش رقم برآمد ہوئی۔ زخمی ملزم کی شناخت شہباز ولد حمزہ کے نام سے کی گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ، فرار ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور برآمد شدہ اسلحہ فرانزک جانچ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے پرعزم ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں نہ صرف مجرموں کو گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ عوام میں تحفظ کا احساس بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ، بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ اور مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم کرنے اور عوام کے فیصلے کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ خبریں پاکستان کی خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں، جو ایکسپریس میڈیا گروپ کی ملکیت ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
پولیس اسٹریٹ کرائم گرفتاری مقابلہ زخمی