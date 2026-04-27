شہر قائد میں ڈکیت گروہ گرفتار، راولپنڈی میں بچی کے ساتھ زیادتی کی واردات

شہر قائد میں پولیس نے چار رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتار کیا، جبکہ راولپنڈی میں 13 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی واردات پیش آئی۔ کراچی میں مختلف حادثات میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا، جبکہ تین افراد زخمی ہوئے۔
شہر قائد میں پولیس نے اسٹریٹ کرائم کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے چار رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایسٹ زون کے تھانہ سچل کی پولیس نے دورانِ گشت شیر خان گوٹھ کے قریب خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے موبائل فون اور نقدی چھیننے میں ملوث چار ملزمان کو حراست میں لیا۔ گرفتار ملزمان میں محمد شہروز، شہزاد حسین، صدیق رشید اور وسیم بہار شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ، شہریوں سے چھینے گئے متعدد موبائل فونز اور نقد رقم برآمد کی گئی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ ملزمان سہراب گوٹھ، سپر ہائی وے، سچل اور اطراف کے علاقوں میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ کراچی میں مختلف حادثات و واقعات میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا، جبکہ خاتون سمیت تین افراد زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق ملزمان نے دو روز قبل سمیرا چوک کے قریب ایک شہری انیس سے اسلحے کے زور پر موبائل فون چھیننے کی واردات بھی کی تھی۔ اینسے کے مقدمہ نمبر 699/26 بجرم دفعہ 397/34 تعزیراتِ پاکستان متاثرہ شہری کی مدعیت میں درج ہے۔ ترجمان ایسٹ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے جبکہ مزید انکشافات کی توقع ہے۔ راولپنڈی میں 13 سالہ بچی کے ساتھ ملزمان کی گھر میں گھس کر زیادتی کی واردات پیش آئی، جبکہ ویڈیو بھی بنائی گئی۔ 5 فٹ زمین کے تنازع پر باپ اور دو بیٹوں سمیت پانچ افراد کو قتل کیا گیا۔ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق حق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
ڈکیتی گرفتار زخمی جاں بحق زائدتی
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »