شہر قائد میں پولیس نے 9 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا، اسلحہ، موبائل فونز، نقد رقم اور موٹرسائیکلیں برآمد

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران 6 زخمیوں سمیت 9 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا، کارروائیوں میں اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز، نقد رقم اور موٹرسائیکلیں برآمد کرلی گئیں۔
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران 6 زخمیوں سمیت 9 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا، کارروائیوں میں اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز، نقد رقم اور موٹرسائیکلیں برآمد کرلی گئیں۔ موچکو پولیس نے ہاکس بے ابراہیم گوٹھ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد دو ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیے۔ چھیپا حکام کے مطابق زخمی ملزمان کو سول اسپتال منتقل کیا گیا جن کی شناخت مزمل اور نبی بخش کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس نے موقع سے اسلحہ بھی برآمد کیا۔ شاہ لطیف پولیس نے بھینس کالونی ریلوے پھاٹک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مبینہ مقابلے میں زخمی سمیت دو ڈاکو گرفتار کیے۔ چھیپا کے مطابق زخمی ڈاکو کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ گرفتار ملزمان کی شناخت بلال اور عبدالحکیم کے ناموں سے ہوئی۔عزیزآباد پولیس نے بلاک 8 محمدی گراونڈ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مبینہ مقابلے میں ایک زخمی سمیت دو ڈاکو گرفتار کرلیے۔زخمی ملزم روزی خان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دوسرے ملزم سہیل کو تھانے منتقل کردیا گیا۔پریڈی پولیس نے صدر شالیمار بس اڈے کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا جسے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت 22 سالہ نور علی کے نام سے ہوئی۔ نیوکراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے صبا سینما کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مبینہ مقابلے میں زخمی سمیت تین ڈاکو گرفتار کرلیے۔ چھیپا حکام کے مطابق زخمی ملزم نعمان کو اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دیگر دو ملزمان احسان اور محمد افتخار کو تھانے منتقل کردیا۔کراچی، ناظم آباد میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتا.
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران 6 زخمیوں سمیت 9 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا، کارروائیوں میں اسلحہ، چھینے گئے موبائل فونز، نقد رقم اور موٹرسائیکلیں برآمد کرلی گئیں۔ موچکو پولیس نے ہاکس بے ابراہیم گوٹھ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد دو ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیے۔ چھیپا حکام کے مطابق زخمی ملزمان کو سول اسپتال منتقل کیا گیا جن کی شناخت مزمل اور نبی بخش کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس نے موقع سے اسلحہ بھی برآمد کیا۔ شاہ لطیف پولیس نے بھینس کالونی ریلوے پھاٹک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مبینہ مقابلے میں زخمی سمیت دو ڈاکو گرفتار کیے۔ چھیپا کے مطابق زخمی ڈاکو کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ گرفتار ملزمان کی شناخت بلال اور عبدالحکیم کے ناموں سے ہوئی۔عزیزآباد پولیس نے بلاک 8 محمدی گراونڈ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مبینہ مقابلے میں ایک زخمی سمیت دو ڈاکو گرفتار کرلیے۔زخمی ملزم روزی خان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دوسرے ملزم سہیل کو تھانے منتقل کردیا گیا۔پریڈی پولیس نے صدر شالیمار بس اڈے کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا جسے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت 22 سالہ نور علی کے نام سے ہوئی۔ نیوکراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے صبا سینما کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مبینہ مقابلے میں زخمی سمیت تین ڈاکو گرفتار کرلیے۔ چھیپا حکام کے مطابق زخمی ملزم نعمان کو اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دیگر دو ملزمان احسان اور محمد افتخار کو تھانے منتقل کردیا۔کراچی، ناظم آباد میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتا
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