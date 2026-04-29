شہر میں پانی کا بحران: شہریوں کی مشکلات بڑھتی ہوئی، احتجاج کا دائرہ وسیع

شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی کمی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں نے اسلام آباد چوک پر احتجاج کیا اور پانی کی فراہمی کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔
شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران شدیدی شکل اختیار کر چکا ہے اور کئی ہفتوں سے پانی کی عدم فراہمی کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پکاقلعہ، تین نمبر تالاب، ٹنڈو ثب، کمہار پاڑہ سمیت دیگر علاقوں کے رہائشی پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ اسی طرح مکھی باغ، اوڈین سنیما اور پاور ہاؤس روڈ کے رہائشی بھی پانی کی کمی سے پریشان ہیں جہاں روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ پانی کی طویل بندش کے خلاف متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں نے اسلام آباد چوک پر احتجاج کیا اور سڑک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین نے احتجاج کے دوران فاضل اشیاء جلا کر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور واٹر کارپوریشن کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ انھوں نے کہا کہ ایک جانب شدید گرمی کی لہر جاری ہے تو دوسری طرف پانی کی عدم دستیابی نے زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ کئی ہفتوں سے نہ صرف گھریلو استعمال بلکہ پینے کے پانی کی بھی شدید کمی ہے۔ شہریوں نے الزام عائد کیا کہ پکاقلعہ واٹر سپلائی اور ہالاناکہ فلٹر پلانٹ پر بارہا شکایات کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہو رہی۔ مظلوموں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر پانی کی فراہمی بحال کی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔
