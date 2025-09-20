شہر میں اسٹریٹ کریمنلز کے خلاف پولیس کی کارروائیاں، متعدد ملزمان گرفتار

کراچی میں پولیس کی جانب سے اسٹریٹ کریمنلز کے خلاف جاری کارروائیوں میں زخمی سمیت متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ پولیس نے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔
شہر میں پولیس کی جانب سے اسٹریٹ کریمنلز کے خلاف کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران زخمی سمیت تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ تھانہ بلال کالونی کی حدود میں واقع بلدیہ اسکول سیکٹر 5-ڈی کی سناٹا گلی میں پولیس اور اسٹریٹ کریمنلز کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کے ایک ساتھی کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ تاہم، تیسرا ملزم اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فائرنگ
کرتا ہوا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے مطابق، زخمی ملزم کی شناخت محمد شیراز ولد محمد رمضان کے نام سے ہوئی ہے۔ اس کے قبضے سے 9 ایم ایم پستول، تین راؤنڈز پر مشتمل لوڈ میگزین، ایک خول اور چھینا گیا موبائل فون برآمد کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے دوسرے ملزم کی شناخت اسد ولد امان اللہ کے نام سے کی گئی، جس کے قبضے سے 30 بور پستول معہ تین راؤنڈز پر مشتمل لوڈ میگزین اور خول برآمد ہوئے۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے بغیر نمبر پلیٹ کی ایک موٹر سائیکل بھی قبضے میں لے لی ہے، جس کی تفصیلات سینٹرل پولیس سروسز کمیشن (سی پی ایس سی) سے حاصل کی جا رہی ہیں۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ فرار ہونے والے ملزم محمد اللہ محسود کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔\دوسری جانب، ضلع ملیر کے علاقے ابراہیم حیدری میں بے نظیر چوک پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع ملیر پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزم کے قبضے سے 30 بور پستول بمعہ ایمونیشن اور نقدی برآمد کی گئی۔ زخمی ملزم کی شناخت شہباز ولد حمزہ کے نام سے کی گئی ہے۔ پولیس نے فوری طور پر ملزم کو اسپتال منتقل کیا اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ فرار ہونے والے ملزم کی تلاش کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، جبکہ برآمد شدہ اسلحہ کو فرانزک جانچ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو ہر ممکن حد تک یقینی بنایا جائے گا اور جرائم پر قابو پانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں، پولیس نے علاقے میں گشت بڑھا دیا ہے اور مشتبہ افراد کی نگرانی بھی سخت کر دی ہے۔\ان کارروائیوں سے شہر میں اسٹریٹ کرائمز اور دیگر جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہے اور جرائم پیشہ عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید برآں، پولیس عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جرائم کے خلاف جنگ میں پولیس کا ساتھ دیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دیں۔ اس طرح، شہریوں اور پولیس کے درمیان تعاون سے ایک محفوظ اور پرامن معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے گی۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری طور پر رات کے وقت سفر کرنے سے گریز کریں۔ مجموعی طور پر، پولیس کی یہ کارروائیاں شہر میں امن و امان کی بحالی اور جرائم کی شرح کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہیں۔ اس کے علاوہ، بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی، اور مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ کرنے اور عوام کے فیصلے کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا
پولیس اسٹریٹ کرائم گرفتاری مقابلہ ملزمان