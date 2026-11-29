شہزا فاطمہ خواجہ: ایندھن سبسڈی اسکیم کے 100 ملین ٹوکنز استعمال
فیسڈرل وزیر اطلاعات شہزا فاطمہ خواجہ نے اعلان کیا کہ پرائیم منسٹرز ایندھن ریلیف اسکیم نے 100 ملین ٹوکنز کا سنگ میل عبور کر لیا ہے اور 52 ارب روپے تقسیم ہو چکے ہیں۔
فیسڈرل وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن شہزا فاطمہ خواجہ نے اعلان کیا ہے کہ پرائیم منسٹرز ایندھن ریلیف اسکیم نے 100 ملین ٹوکنز کے ٹرانزیکشنز کے سنگ میل کو عبور کر لیا ہے۔ اس تاریخی کارنامے کے تحت اب تک 18.4 ملین سے زائد انفرادی صارفین کو اس اسکیم کے ذریعے براہ راست فائدہ ہو چکا ہے۔ یہ اسکیم ستمبر کے مہینے میں لانچ کی گئی تھی اور پچھلے چند ماہ میں یہ تیزی سے وسیع ہوئی ہے۔
سبسڈی کا تقسیم شدہ فنڈز کا تفصیلی جائزہ
وزیر اعظم کے ایندھن ریلیف اسکیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فاطمہ خواجہ نے وضاحت کی کہ اب تک متاثرہ صارفین میں 52 ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ یہ رقم مستحقین تک پہنچانے کے لیے سرکاری نظام کی کامیابی کی علامت ہے۔ اس اسکیم کے تحت مستحقین کو سیدھے ترقیاتی پیسے مل رہے ہیں جو ان کے خاندانی بجٹ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔Also readمیانمار میں فوج کے ہیւائی اور توپخانہ حملوں میں 49 افراد ہلاک 90 زخمی
اس اعداد و شمار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حکومت نے ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باوجود عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ مالی ارقام یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اسکیم کی نگرانی اور فنڈز کی تقسیم کا عمل کتنا منظم اور شفاف طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔
روزانہ نئے صارفین کی رجسٹریشن میں اضافہ
اس اسکیم میں روزانہ تقریباً 150,000 نئے صارفین کی اوسط رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ شہزا فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے کہ یہ رجسٹریشن کا رجحان عوام کی اسکیم پر بھروسے اور حکومت کی کوششوں کی جھلک ہے۔ عوام کی جانب سے بڑھتی ہوئی دلچسپی اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کو اس اسکیم کے فوائد سمجھ آ رہے ہیں۔
یہ تیزی سے بڑھتی ہوئی رجسٹریشن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عوام کو ایندھن کی قیمتوں میں اضافے سے گہرا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے کی جانے والی ان کوششوں کو عوام نے بہت مثبت انداز میں لیا ہے۔ اس عمل میں شفافیت کا خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ ہر مستحق شخص کو اس کی حق دار رقوم مل سکے۔
اسکیم کی اہلیت کے معیارات اور اہداف
اس اسکیم کے تحت موٹرسائیکلوں کے مالکان، کنگقی آٹو ریکشوں کے مالکان اور 800 سی سی تک انجن والی چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یہ مخصوص گاڑیاں ان خاندانوں کی نشان دہی کرتی ہیں جو کم آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسکیم کا بنیادی مقصد ان لوگوں کو سہارا دینا ہے جو ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔
وفاقی وزرات اور متعلقہ حکومتی محکمے مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ عوامی وسائل مستحقین تک شفاف اور مؤثر طریقے سے پہنچیں۔ وفاقی وزرات کے افسران کی نگرانی میں یہ نظام چلایا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی بدعنوانی یا غلطی سے بچا جا سکے۔
حکومتی فیصلہ اور مستقبل کا عمل
شیزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ وزیر اعظم نے نچلے طبقے کے افراد کو ایندھن کی سبسڈی فراہم کرنے کے لیے ایک مشکل اور اہم فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ معاشی دباؤ کے باوجود عوامی فلاح کو ترجیح دینے کی عکاسی کرتا ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ اقدام معاشی استحکام اور عوامی کفالت کے لیے ناگزیر تھا۔
وزیر اعظم کے ایندھن ریلیف اسکیم کے تحت جاری کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو مہنگائی کے اس دور میں آرام مل سکے۔ حکومت اگلے مراحل میں بھی اس اسکیم کو مزید بہتر بنانے اور اس کی رسائی کو بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے۔ یہ یقینی بنانا اہم ہے کہ تمام مستحق افراد تک اس فائدہ کا حصول آسان ہو۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at 24NewsHD
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy